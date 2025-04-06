أطعمة يمكن أن تهيّج بطانة المعدة

ووفقًا لها، يؤكد الخبراء أنه في حالة وجود مشكلات في الجهاز الهضمي، من المفيد اختيار المنتجات الغذائية بعناية أكبر، لأن الجسم لا يعمل كما ينبغي، وهناك حاجة إلى إجراء تعديلات واتباع تغذية خاصة.
وتقول: "غالبًا ما يحدث الضرر، وحينها، أي تأثير ميكانيكي للطعام الخشن الغني بالألياف الغذائية المفيدة، كما نعلم، يمكن أن يكون له تأثير مزعج. وبالتالي، عندما يمر هذا الطعام عبر الغشاء المخاطي التالف، تتفاقم الحالة. كما قد يكون هناك أيضًا نوع من التأثير الكيميائي – فمثلًا، سيشعر الشخص بالألم الذي تعاني منه المعدة عندما يُضيف الحامض إلى البصل أو الثوم".
وتشير الخبيرة إلى أن حرارة الطعام يمكن أن تؤثر أيضًا على الأغشية المخاطية التالفة.
وتقول: "يسبب المشروب البارد بعض التشنجات، كما يجب الابتعاد عن الأطعمة المتبّلة، والحارة، والمالحة جدًا، والألياف الغذائية الخشنة".
روسيا اليوم
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