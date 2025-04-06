الأحد 2025-04-06 10:35 ص
 

أطعمة يمكن أن تهيّج بطانة المعدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
 
الأحد، 06-04-2025 07:28 ص
الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو الطريق الأكيد لعمل أعضاء الجهاز الهضمي بصورة طبيعية.اضافة اعلان


ووفقًا لها، يؤكد الخبراء أنه في حالة وجود مشكلات في الجهاز الهضمي، من المفيد اختيار المنتجات الغذائية بعناية أكبر، لأن الجسم لا يعمل كما ينبغي، وهناك حاجة إلى إجراء تعديلات واتباع تغذية خاصة.

وتقول: "غالبًا ما يحدث الضرر، وحينها، أي تأثير ميكانيكي للطعام الخشن الغني بالألياف الغذائية المفيدة، كما نعلم، يمكن أن يكون له تأثير مزعج. وبالتالي، عندما يمر هذا الطعام عبر الغشاء المخاطي التالف، تتفاقم الحالة. كما قد يكون هناك أيضًا نوع من التأثير الكيميائي – فمثلًا، سيشعر الشخص بالألم الذي تعاني منه المعدة عندما يُضيف الحامض إلى البصل أو الثوم".

وتشير الخبيرة إلى أن حرارة الطعام يمكن أن تؤثر أيضًا على الأغشية المخاطية التالفة.

وتقول: "يسبب المشروب البارد بعض التشنجات، كما يجب الابتعاد عن الأطعمة المتبّلة، والحارة، والمالحة جدًا، والألياف الغذائية الخشنة".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

حخكك

منوعات كيف تنظّم خزانتك باستخدام نظام التبديل الموسمي؟

ل

أخبار محلية إنجاز 2.9 مليون معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى آذار الماضي

ا

أسواق ومال أين ومتى سيتوقف الذهب عن الارتفاع عالميا؟

يبعغ

أخبار الشركات رؤية تصميمية منسجمة تقدّمها خبيرة التصميم الداخلي من خلال أسلوب حياة يوازن بين الهدوء وفلسفة قائمة على التواصل

غات

طب وصحة للوقاية من السرطان- تناول هاتين الفاكهتين

تعبيرية

عربي ودولي تركيا: إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل أنطاليا

وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي

عربي ودولي وزير الصحة الأمريكي يتوجه إلى تكساس بعد تسجيل وفاة ثانية بتفشي الحصبة

الجسر بدون حماية كما أظهر المقطع المصور

خاص بالوكيل مواطن يوثق اختفاء "الدربزين" من جسر على شارع الـ100 - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة