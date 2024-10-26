أعراضه صامتة ومضاعفاته خطيرة.. دليلك للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري- يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم من أخطر المشكلات الصحية التي قد يواجهها الكثير من الأشخاص، خاصة أن أعراضه صامته، ولا تظهر بشكل واضح، إلا عندما يتسبب في حدوث مضاعفات مثل تصلب الشرايين، أو الجلطات الدموية، لأنه مادة شمعية تشبه الدهون ويمكن أن تتراكم في الأوعية الدموية، ما يعيق تدفق الدم بشكل كاف عبر الشرايين.



وتتعدد أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم، وغالبًا ما تكون ناتجة عن بعض العادات الخاطئة التي يمارسها البعض، مثل الإفراط في تناول السكريات والدهون المشبعة، وإهمال ممارسة الرياضة وقلة الحركة.



أعراض ارتفاع الكوليسترول

غالبًا ما تكون الأعراض المصاحبة لارتفاع الكوليسترول صامتة، ولا تظهر إلا حال حدوث مضاعفات، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وذلك نتيجة ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين، ما يتسبب في ضيقها، وإعاقة تدفق الدم من خلالها.



وهذا لا يعني أنه يمكن الانتظار حتى يتسبب الكوليسترول المرتفع في الاصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وإنما هناك علامات خطورة يجب الانتباه إليها، وتشمل:



ظهور زوائد جلدية ناعمة صفراء اللون.

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الشعور بألم أو ضغط في الجانب الأيسر من الصدر.



الشعور بالامتلاء دون سبب واضح.



الدوخة.



اضطرابات الحركة.



التلعثم وعدم وضوح بعض الكلمات.



ألم في أسفل الساقين.



تشخيص ارتفاع الكوليسترول



بما أن أعراض ارتفاع الكوليسترول صامتة، فإن اكتشافه يعتمد على إجراء تحليل دم، خاصة إذا كان الشخص يعاني من:



السكري.



ارتفاع ضغط الدم.