ترامب يزور اليابان في نهاية الشهر الحالي

يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليابان في نهاية تشرين الأول الحالي، قبل أن يشارك في كوريا الجنوبية في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، وفق ما أعلنت واشنطن الأربعاء.





وقال وزير المالية الأميركي سكوت بيسنت، خلال فعالية في واشنطن بثّتها شبكة "سي إن بي سي"، إنّ "الرئيس سيقوم بزيارة إلى اليابان، وبعد ذلك سيتوجه إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة آبيك، حيث سيلتقي القادة".



وتُعقد قمة آبيك يومي 31 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني، فيما لم يُعلن بعد عن التاريخ المحدد لزيارة ترامب إلى اليابان.



وستكون هذه أول زيارة خارجية لترامب إلى المنطقة منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني الماضي.



وتأتي زيارته لليابان في وقت يشهد فيه الأرخبيل حالة من عدم اليقين السياسي، في ظل مساعي قادة المعارضة للتوافق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء بهدف الإطاحة بالحزب الحاكم.



كما سيشارك ترامب في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المقررة في ماليزيا بين 26 و28 تشرين الأول، لحضور حفل توقيع اتفاقية سلام بين تايلاند وكمبوديا.