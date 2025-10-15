ترند خطير على السوشال ميديا: تحدي "الذهبي" ما القصة؟

الوكيل الإخباري- في الأيام الأخيرة، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، تيك توك، وإنستغرام، تحدي الذهبي (The Golden Challenge) الذي أثار ضجة كبيرة وأصبح حديث الناس والمهتمين بالصحة حول العالم العربي.

هذا التحدي، الذي يُظهر في فيديوهات متعددة يقوم فيها المشاركون بتناول أو مزج مواد خطيرة بشكل مفرط، تصدر الترند بسبب مخاطره الصحية الكبيرة، وتحذيرات الأطباء والمختصين التي ازدادت بعد رصد حالات تسمم وإعياء حاد لدى بعض المشاركين.



لماذا أصبح تحدي الذهبي ترند؟

يرجع الانتشار السريع للتحدي إلى عوامل عدة منها حب الجمهور لمشاهدة الفيديوهات المثيرة والجريئة، والرغبة في جذب الانتباه والشهرة عبر السوشال ميديا. كما ساعدت خوارزميات المنصات في زيادة وصول هذه الفيديوهات لأعداد ضخمة من المستخدمين.



ماذا تظهر فيديوهات التحدي؟

تظهر الفيديوهات التي انتشرت كأبرز نماذج للترند مشاهد لأشخاص يحاولون تنفيذ التحدي، مع تعبيرات ألم وإعياء واضحين، وتستقطب تعليقات متباينة بين من يشجع ومن يحذر.