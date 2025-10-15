ترند خطير على السوشال ميديا: تحدي "الذهبي" ما القصة؟

هذا التحدي، الذي يُظهر في فيديوهات متعددة يقوم فيها المشاركون بتناول أو مزج مواد خطيرة بشكل مفرط، تصدر الترند بسبب مخاطره الصحية الكبيرة، وتحذيرات الأطباء والمختصين التي ازدادت بعد رصد حالات تسمم وإعياء حاد لدى بعض المشاركين.
لماذا أصبح تحدي الذهبي ترند؟
يرجع الانتشار السريع للتحدي إلى عوامل عدة منها حب الجمهور لمشاهدة الفيديوهات المثيرة والجريئة، والرغبة في جذب الانتباه والشهرة عبر السوشال ميديا. كما ساعدت خوارزميات المنصات في زيادة وصول هذه الفيديوهات لأعداد ضخمة من المستخدمين.
ماذا تظهر فيديوهات التحدي؟
تظهر الفيديوهات التي انتشرت كأبرز نماذج للترند مشاهد لأشخاص يحاولون تنفيذ التحدي، مع تعبيرات ألم وإعياء واضحين، وتستقطب تعليقات متباينة بين من يشجع ومن يحذر.
تحذيرات الأطباء والمختصين
أطلق العديد من الأطباء والمراكز الصحية تحذيرات عبر مواقع التواصل، مؤكدين أن هذا التحدي قد يؤدي إلى تسمم حاد ومشاكل صحية خطيرة مثل فشل وظائف الكبد والكلى، واضطرابات القلب، ومضاعفات نفسية وجسدية طويلة الأمد.
هذا التحدي ليس فقط موجة عابرة، بل قضية صحية واجتماعية تحتاج إلى وعي أكبر من الجميع.
إذا كنت من المهتمين بصحتك، ابتعد عن هذا التحدي، وشارك في تحديات صحية آمنة مثل تحدي شرب الماء أو التمارين الصباحية!
-
أخبار متعلقة
-
لمحبي "الباربكيو".. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
-
زيت الأفوكادو.. فوائد صحية وجمالية متعددة
-
رفع الأثقال يُحدث تغييرات مفاجئة في بكتيريا الأمعاء خلال 8 أسابيع
-
هل تسهم المكملات الغذائية في علاج الاكتئاب؟
-
هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب
-
ما هو "سكري النوع الخامس" الذي يصيب 25 مليون شخص حول العالم؟
-
أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن
-
علاج فعّال لتساقط الشعر يحقق نتائج ملحوظة خلال شهرين فقط