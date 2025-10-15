زيت الأفوكادو.. فوائد صحية وجمالية متعددة

أبرز الفوائد:
صحة القلب: يخفض الكوليسترول الضار ويرفع الجيد، ويقلل خطر النوبات القلبية.
العين: يحتوي على اللوتين الذي يحمي من الضوء الأزرق ويقلل خطر أمراض العيون.
المناعة: يعزز امتصاص الفيتامينات مثل A وD وE وK.
المفاصل: يخفف آلام التهاب المفاصل ويحسن مرونة المفصل.
البشرة والشعر: يرطب البشرة، يقلل الالتهاب، يحفّز الكولاجين، ويقوي الشعر ويمنع القشرة.
الطهي: يتحمل درجات الحرارة العالية دون فقدان قيمته الغذائية.
زيت الأفوكادو خيار مثالي لنمط حياة صحي، داخليًا وخارجيًا.
