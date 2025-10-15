زيت الأفوكادو.. فوائد صحية وجمالية متعددة

الوكيل الإخباري- يُعد زيت الأفوكادو من الزيوت الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة والفيتامينات، ويُستخدم في الطهي والعناية بالبشرة والشعر.

اضافة اعلان



أبرز الفوائد:

صحة القلب: يخفض الكوليسترول الضار ويرفع الجيد، ويقلل خطر النوبات القلبية.

العين: يحتوي على اللوتين الذي يحمي من الضوء الأزرق ويقلل خطر أمراض العيون.

المناعة: يعزز امتصاص الفيتامينات مثل A وD وE وK.

المفاصل: يخفف آلام التهاب المفاصل ويحسن مرونة المفصل.

البشرة والشعر: يرطب البشرة، يقلل الالتهاب، يحفّز الكولاجين، ويقوي الشعر ويمنع القشرة.

الطهي: يتحمل درجات الحرارة العالية دون فقدان قيمته الغذائية.

زيت الأفوكادو خيار مثالي لنمط حياة صحي، داخليًا وخارجيًا.