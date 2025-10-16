إنقاذ امرأة احتُجزت 27 عاما داخل منزل والديها في بولندا

انكشفت القصة بعدما أفاد الجيران بسماع أصوات غريبة صادرة من شقة والدي "ميريلا"، في ساعة متأخرة من الليل، ما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة.
وعند وصول عناصر الشرطة إلى الموقع، حاولت والدة المرأة إقناعهم بأن الوضع طبيعي ولا يستدعي القلق. إلا أن مظهر ابنتها الجسدي أثار الريبة، إذ بدت في حالة إنهاك شديد، تمشي بصعوبة وانحناء واضح، غير قادرة تقريبًا على تحريك ذراعيها، ما دفعهم إلى نقلها فورًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
