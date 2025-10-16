إنقاذ امرأة احتُجزت 27 عاما داخل منزل والديها في بولندا

الوكيل الإخباري- هزّت قضية إنسانية مروّعة الرأي العام في بولندا، بعد اكتشاف امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا كانت محتجزة داخل منزل والديها طوال 27 عامًا، بينما ادعى والداها أنها اختفت في سن الخامسة عشرة.

اضافة اعلان



انكشفت القصة بعدما أفاد الجيران بسماع أصوات غريبة صادرة من شقة والدي "ميريلا"، في ساعة متأخرة من الليل، ما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة.



وعند وصول عناصر الشرطة إلى الموقع، حاولت والدة المرأة إقناعهم بأن الوضع طبيعي ولا يستدعي القلق. إلا أن مظهر ابنتها الجسدي أثار الريبة، إذ بدت في حالة إنهاك شديد، تمشي بصعوبة وانحناء واضح، غير قادرة تقريبًا على تحريك ذراعيها، ما دفعهم إلى نقلها فورًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.



وبناءً على ذلك، تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.