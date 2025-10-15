لمحبي "الباربكيو".. اليكم آخر ما كشفته الدراسات

✅ كيف تقلل المخاطر عند الشواء؟
تبّل اللحم: النقع لمدة نصف ساعة يقلل المركبات المسرطنة.
اقلبه باستمرار: يمنع احتراق السطح الخارجي.
تجنّب اللهب المباشر: استخدم الشواء غير المباشر أو اطهِ جزئياً في الفرن.
أزل الأجزاء المتفحمة: لا تأكل القطع المحروقة أو المرق منها.
اختر لحوماً قليلة الدهن: مثل الدجاج أو السمك.
اضبط الحرارة: استخدم حرارة متوسطة بدلًا من اللهب القوي.
💡 تذكير: طريقة الطهي مهمة تمامًا كنوع الطعام. التوازن بين الشواء، السلق، والبخار يحمي صحتك على المدى الطويل.
