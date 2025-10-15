الأربعاء 2025-10-15 03:57 م
 

لمحبي "الباربكيو".. اليكم آخر ما كشفته الدراسات

الأربعاء، 15-10-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-   كشف استطلاع جديد لـ"المعهد الأميركي لأبحاث السرطان" أن 80٪ من الأميركيين لا يعرفون أن الشواء على حرارة عالية قد يسبب السرطان. الطهي على لهب مباشر أو نار قوية يُنتج مركبات كيميائية مسرطنة، مثل HCAs وPAHs، التي قد ترتبط بسرطانات القولون والبروستاتا والبنكرياس.

✅ كيف تقلل المخاطر عند الشواء؟
تبّل اللحم: النقع لمدة نصف ساعة يقلل المركبات المسرطنة.
اقلبه باستمرار: يمنع احتراق السطح الخارجي.
تجنّب اللهب المباشر: استخدم الشواء غير المباشر أو اطهِ جزئياً في الفرن.
أزل الأجزاء المتفحمة: لا تأكل القطع المحروقة أو المرق منها.
اختر لحوماً قليلة الدهن: مثل الدجاج أو السمك.
اضبط الحرارة: استخدم حرارة متوسطة بدلًا من اللهب القوي.


💡 تذكير: طريقة الطهي مهمة تمامًا كنوع الطعام. التوازن بين الشواء، السلق، والبخار يحمي صحتك على المدى الطويل.

 

لبنان 24 

 
 
