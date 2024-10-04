احذر.. علامة في الركبة تشير الى الاصابة بالنقرس

الوكيل الإخباري- يلاحظ بعض الأشخاص تورماً حول الركبة بدون الشعور بألم، وقد يحدث ذلك نتيجة الإجهاد وكثرة الوقوف لساعات طويلة، ولكن في بعض الحالات قد يشير الأمر إلى الإصابة بمشكلة صحية.

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أسباب تورم الركبة بدون ألم

التهاب الجراب

التهاب الجراب هو حالة طبية تحدث عندما تلتهب الأكياس الصغيرة المليئة بالسائل (الجراب) الموجودة بين العظام والأوتار والأربطة. وهذه الأكياس تعمل كوسائد طبيعية لتقليل الاحتكاك وتسهيل الحركة. وعندما يصاب الجراب بالالتهاب، يتسبب في تورم وألم في المنطقة المصابة.



النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يحدث نتيجة تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، مما يؤدي إلى التهاب شديد وألم. وغالبًا ما يصيب المفصل الكبير في الإصبع الكبير بالقدم، ولكنه يمكن أن يصيب أي مفصل آخر في الجسم.



تراكم السوائل حول الركبة

في بعض الحالات، تتراكم كمية غير طبيعية من السائل داخل مفصل الركبة، وقد يؤدي ذلك إلى تورم واحمرار الركبة. وهذا التراكم للسائل يعرف طبياً بانصباب المفصل، وقد يحدث نتيجة التعرض للإصابة أو الالتهابات أو الأمراض المزمنة.



مشاكل في الدورة الدموية

قد يتعرض بعض الأشخاص لمشاكل في الدورة الدموية، مما قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الأطراف السفلية، مما قد يعرض الركبة للتورم.



حالات طبية أخرى

قد تسبب بعض الحالات الطبية، مثل قصور القلب أو أمراض الكبد، إلى تورم في الأطراف السفلية والركبة.



نصائح لعلاج تورم الركبة

يعتمد علاج تورم الركبة على السبب، ولكن هناك بعض النصائح البسيطة التي قد تساعد على تخفيف التورم، مثل:

الراحة وتجنب الوقوف لساعات طويلة.

عمل كمادات باردة حول المنطقة المصابة لعدة مرات خلال اليوم.

تناول مضادات التورم والالتهاب.

وضع رباط ضاغط حول الركبة، ولكن لا يجب الضغط بشكل كبير.

وضع المراهم الموضعية التي تساعد على تخفيف الالتهاب.

استشارة الطبيب عند عدم نجاح العلاجات المنزلية أو تفاقم الورم أو الشعور بألم مصاحب للتورم.