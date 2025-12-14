فوائد "مذهلة" لتناول حفنة من الجوز يوميا

الوكيل الإخباري- يُعد تناول حفنة من الجوز يوميًا وسيلة فعّالة لدعم الصحة، بفضل احتوائه على أوميغا-3 النباتية (حمض ألفا-لينولينيك) التي لا ينتجها الجسم طبيعيًا.

صحة القلب:

يساهم الجوز في الوقاية من السكتة الدماغية ودعم وظائف القلب، ويُعد جزءًا مهمًا من حمية البحر المتوسط المفيدة لصحة القلب.

البروتين والألياف:

تحتوي الأونصة الواحدة من الجوز على نحو 4.32 جرام بروتين و1.9 جرام ألياف، ما يعزز جودة التغذية ويزيد من استهلاك العناصر الغذائية الأساسية.

صحة الدماغ:

أظهرت الدراسات أن تناول الجوز صباحًا يحسّن الأداء الإدراكي وسرعة الاستجابة، ويزيد القدرة على تذكر المعلومات خلال اليوم.

تحسين النوم:

يحتوي الجوز على الميلاتونين الطبيعي، الذي يساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم.

الوقاية من السرطان:

تشير الأبحاث إلى أن الجوز قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون، ويبطئ نمو أورام سرطان الثدي، مع التأكيد على أنه لا يغني عن العلاجات الطبية المعتمدة.



يمكن تناول الجوز نيئًا أو إضافته للسلطات، الشوفان، العصائر، أو تحميصه كسناك صحي للحصول على فوائده المتعددة.