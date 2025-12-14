الأحد 2025-12-14 04:53 م

فوائد "مذهلة" لتناول حفنة من الجوز يوميا

ي
تعبيرية
الأحد، 14-12-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   يُعد تناول حفنة من الجوز يوميًا وسيلة فعّالة لدعم الصحة، بفضل احتوائه على أوميغا-3 النباتية (حمض ألفا-لينولينيك) التي لا ينتجها الجسم طبيعيًا.

اضافة اعلان


صحة القلب:
يساهم الجوز في الوقاية من السكتة الدماغية ودعم وظائف القلب، ويُعد جزءًا مهمًا من حمية البحر المتوسط المفيدة لصحة القلب.
البروتين والألياف:
تحتوي الأونصة الواحدة من الجوز على نحو 4.32 جرام بروتين و1.9 جرام ألياف، ما يعزز جودة التغذية ويزيد من استهلاك العناصر الغذائية الأساسية.
صحة الدماغ:
أظهرت الدراسات أن تناول الجوز صباحًا يحسّن الأداء الإدراكي وسرعة الاستجابة، ويزيد القدرة على تذكر المعلومات خلال اليوم.
تحسين النوم:
يحتوي الجوز على الميلاتونين الطبيعي، الذي يساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم.
الوقاية من السرطان:
تشير الأبحاث إلى أن الجوز قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون، ويبطئ نمو أورام سرطان الثدي، مع التأكيد على أنه لا يغني عن العلاجات الطبية المعتمدة.


يمكن تناول الجوز نيئًا أو إضافته للسلطات، الشوفان، العصائر، أو تحميصه كسناك صحي للحصول على فوائده المتعددة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعميم هام من وزارة التربية والتعليم لجميع موظفيها

أخبار محلية التربية تحتفي بمسابقة مجالس التطوير التربوي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا

قوات الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

الأرصاد الجوية: زخات مطرية متوقعة اليوم في بعض المناطق

الطقس منخفض جوي قادم الى المملكة .. أمطار غزيرة وسيول متوقعة بهذا الموعد

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية خلال تشرين الثاني

وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية

أخبار محلية وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية

6

فيديو منوع متداول من أمريكا: احد عناصر الشرطة في نيويورك ينقذ رضيعًا من الاختناق أثناء توجهه لدوامه

فل

فيديو منوع شاهد: أم قررت ترك خيار الاسم لطفلتها الرضيعة



 






الأكثر مشاهدة