الخرف يبدأ قبل الشيخوخة: التدخل المبكر مفتاح الوقاية

دراسات سويدية وتشكية أظهرت أن بعض عوامل الولادة، مثل تقارب فترات الحمل أو الحمل بعد سن 35، قد تزيد قليلاً من خطر الإصابة بالخرف، بينما بعض العوامل الأخرى، مثل مشاركة الرحم مع توأم، خارجة عن السيطرة.
وبحسب المعهد العالمي لصحة الدماغ (GBHI)، فإن عوامل الخطر لدى الشباب (18–39 عامًا) تشمل:
نمط الحياة: التدخين، الإفراط في الشرب، الخمول البدني، العزلة الاجتماعية.
العوامل البيئية: التلوث، إصابات الدماغ الرضية، فقدان السمع أو البصر.
المشكلات الصحية: السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، الاكتئاب.
