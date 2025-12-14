ماذا قد يفعل السمن للجسم شتاءً؟

فوائد محتملة للسمن:
دعم الإحساس بالدفء والطاقة.
تحسين الهضم وتخفيف الحموضة والإمساك.
امتصاص أفضل للفيتامينات الذائبة في الدهون (A، E، D، K)، ما يدعم صحة البشرة وترطيب الجلد والشعر.
دعم المناعة والمفاصل والتوازن الهرموني.
الكمية اليومية الموصى بها:
من ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين للشخص البالغ، وقد تصل إلى ثلاث ملاعق عند النشاط البدني الشديد أو العيش في مناطق باردة جدًا.
من لديهم ارتفاع الكوليسترول، الكبد الدهني، السمنة أو أمراض القلب يجب الحذر من الإفراط.
-
أخبار متعلقة
-
الخرف يبدأ قبل الشيخوخة: التدخل المبكر مفتاح الوقاية
-
فوائد "مذهلة" لتناول حفنة من الجوز يوميا
-
فوائد الليمون في النظام الغذائي
-
خطوات وقائية ضد نزلات البرد والإنفلونزا
-
أطباء أمريكيون يحذرون من مرض قاتل يعشش في أثاث المطابخ
-
دواء جديد يتفوق على أشهر الحقن في فقدان الوزن خلال عام واحد
-
قبل النوم بلحظات.. "ثمرة ذهبية" تهدئ جسدك وعقلك
-
البروكلي في الشتاء.. كيف ينقص وزنك؟