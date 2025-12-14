ماذا قد يفعل السمن للجسم شتاءً؟

الوكيل الإخباري- يلجأ كثيرون إلى تناول السمن يوميًا في الشتاء لأنه طعام دسم يمد الجسم بالطاقة والدفء، إذ يرتفع معدل الأيض في هذا الفصل لتوليد حرارة أكثر، وتتحلل الدهون ببطء لتوفير طاقة مستمرة.

اضافة اعلان



فوائد محتملة للسمن:

دعم الإحساس بالدفء والطاقة.

تحسين الهضم وتخفيف الحموضة والإمساك.

امتصاص أفضل للفيتامينات الذائبة في الدهون (A، E، D، K)، ما يدعم صحة البشرة وترطيب الجلد والشعر.

دعم المناعة والمفاصل والتوازن الهرموني.

الكمية اليومية الموصى بها:

من ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين للشخص البالغ، وقد تصل إلى ثلاث ملاعق عند النشاط البدني الشديد أو العيش في مناطق باردة جدًا.

من لديهم ارتفاع الكوليسترول، الكبد الدهني، السمنة أو أمراض القلب يجب الحذر من الإفراط.