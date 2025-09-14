الحمية المتوسطية للحامل تدعم المناعة لدى الرضيع

الوكيل الإخباري- أظهرت دراستان من جامعتي برشلونة وبافالو أن اتباع نظام غذائي متوسطي، غني بالألياف والبروتينات النباتية والدهون الصحية، يعزز صحة الأم والطفل خلال فترتي الحمل والرضاعة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النظام الغذائي:

يقلل من تراكم الدهون ويُحسّن ميكروبات الأمعاء.

يدعم المناعة لدى الأم والرضيع.

يقلل شدة وتكرار العدوى عند الأطفال.

يُساهم في تحسين تركيبة حليب الأم عبر زيادة العناصر الوقائية مثل الغلوبولين المناعي (IgA).



وأكد الخبراء أهمية بدء عادات غذائية صحية حتى قبل الحمل، مع تعزيز النظام بزيت السمك، وبروتين الصويا، والإينولين، لتحقيق فوائد أكبر للأم والمولود.