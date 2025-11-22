دون تنظير.. كبسولات تكشف أمراض الأمعاء في دقائق

الوكيل الإخباري- طور علماء تقنية مبتكرة تعتمد على كبسولات صغيرة قابلة للبلع تحتوي على بكتيريا حساسة للكشف عن علامات أمراض الأمعاء، مثل نزيف الجهاز الهضمي، دون الحاجة لتنظير القولون التقليدي.

الكبسولات مزوّدة بجزيئات مغناطيسية يمكن استعادتها بعد خروجها من الجسم، كما تحتوي البكتيريا على خاصية إصدار ضوء عند اكتشاف الهيم، مركب موجود في خلايا الدم الحمراء ويشير إلى النزيف داخل الأمعاء.



تجارب أولية على فئران مصابة بالتهاب القولون أظهرت قدرة الكبسولات على تحديد مكان وشدة النزيف خلال دقائق، مع توفير أمان تام للفئران السليمة. وقد أتاح الغلاف الواقي المصنوع من ألجينات الصوديوم حماية البكتيريا من العصارات الهاضمة، مع السماح للهيم بتحفيز الإشارة الضوئية.



هذه التقنية تعد بديلاً أقل إزعاجًا وأكثر ودّية للمريض مقارنة بتنظير القولون، ويمكن مستقبلًا استخدامها لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي، ومتابعة فعالية العلاجات، وتقييم تطور الحالات بسرعة وسهولة.