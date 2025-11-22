الموز والأفوكادو قد يثيران الصداع النصفي.. إليك هذه النصائح

الوكيل الإخباري- الموز والأفوكادو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، لكن قد تزيد من احتمالية حدوث الصداع النصفي لدى الأشخاص الحساسين، خاصة إذا كانت ناضجة. تحتوي هذه الفواكه على مركبات مثل التيرامين والفينولات التي تؤثر على الناقلات العصبية وتوسع الأوعية الدموية، ما قد يطلق نوبات الصداع.

ولتقليل المخاطر، يُنصح بتناولها بكميات معتدلة، ويفضل غير الناضجة، ومراقبة ردود الفعل الشخصية، مع الحفاظ على الترطيب وتخفيف التوتر.