الأحد 2025-11-23 11:24 ص
 

عقار لإنقاص الوزن يظهر تأثيرات مضادة للشيخوخة
السبت، 22-11-2025 04:44 م
الوكيل الإخباري-  أظهرت دراسة حديثة أن تناول جرعات صغيرة من دواء شائع لإنقاص الوزن، مثل "أوزمبيك"، قد يبطئ عملية الشيخوخة وربما يساهم في إطالة العمر.اضافة اعلان


يعمل دواء "سيماغلوتايد"، المتوفر تحت أسماء تجارية مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، على محاكاة هرمون GLP-1 الطبيعي في الأمعاء والدماغ لتنظيم الشهية، ما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.

وانتشر على الإنترنت مزاعم تدعو إلى تناول الدواء بجرعات صغيرة جداً بهدف إبطاء الشيخوخة، على الرغم من أن خبراء الصحة يحذرون من أن هذه الفوائد لم تُثبَت بعد لدى البشر.

ودعماً لهذه الفكرة، وجد باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية أن دواء "إكسيناتيد"، ذو تركيب كيميائي مشابه لـ"أوزمبيك"، قد يقاوم الشيخوخة لدى الفئران.

وفي الدراسة، بدأ الباحثون علاج الفئران بعمر حوالي 11 شهراً واستمر لمدة 30 أسبوعاً تقريباً. ثم جمعوا أنسجة من الدماغ والكبد والكلى والعضلات والأنسجة الدهنية لقياس مستويات الحمض النووي الريبي (RNA) والحمض النووي (DNA)، إلى جانب بروتينات وجزيئات مرتبطة بالتمثيل الغذائي. وقيّموا تغير البصمة الجزيئية المرتبطة بالعمر لكل نسيج.

وأظهرت النتائج أن الدواء أحدث تغييرات مستقرة في العديد من الأنسجة، متعارضة مع الأنماط الطبيعية للتقدّم في السن، كما تمتعت الفئران المعالجة بصحة أيضية أفضل مقارنة بنظيراتها. وبدت بصمة العمر لدى الفئران المعالجة وكأنها تعكس نمطاً "أصغر سناً"، بينما ارتبطت العديد من التأثيرات الإيجابية بنشاط الدماغ، ما يشير إلى أن الدماغ قد يكون مركزاً لتنظيم الشيخوخة في عدة أعضاء.

ويأمل الباحثون أن تفتح هذه النتائج الطريق لتجارب سريرية أوسع، وأن تساهم في تطوير أدوية مضادة للشيخوخة.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن النتائج لوحظت فقط لدى الفئران، ولم يُثبَت بعد تأثير الدواء على شيخوخة الإنسان. كما أن النتائج وُجدت لدى فئران في منتصف العمر، ما يعني أنها قد لا تكون ذات التأثير نفسه لدى الحيوانات المسنة جداً.

ورغم أن الدواء يحفّز علامات جزيئية لصغر السن، إلا أن الدراسة لم تثبت "عكس عملية الشيخوخة" فعلياً.

وكتب الباحثون: "قدّم عملنا أدلة متعددة الجوانب على استراتيجية شاملة لمكافحة الشيخوخة على مستوى الجسم". وأكدوا على ضرورة إجراء دراسات طويلة الأمد لاستكشاف ما إذا كان محفّز مستقبلات GLP-1R يمكن أن يكمل أساليب أخرى لمكافحة الشيخوخة.

روسيا اليوم 
 
 
