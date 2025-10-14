تجنّب هذه 3 أطعمة صباحًا.. قد تضر معدتك

الوكيل الإخباري- يؤثر ما تتناوله على معدة فارغة بشكل كبير على مستوى نشاطك اليومي، سواء شعرت بالنشاط أو انخفضت طاقتك، أو حتى على صحة أمعائك. لذلك، ينصح الخبراء باختيار أطعمة صحية غنية بالبروتين والألياف في الصباح.

اضافة اعلان



وحذر الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، من ثلاثة أطعمة يجب تجنبها عند تناولها على معدة فارغة، لأنها قد تضر الأمعاء:

الحمضيات وماء الليمون: البرتقال وعصير الليمون شديدا الحموضة، ما قد يهيج بطانة المعدة ويؤدي إلى حرقة المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي.

القهوة السوداء: شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إفراز الحمض في المعدة، مما يسبب الانتفاخ والتهيج، ويسبب انخفاضًا في الطاقة.

الأطعمة الحارة: قد تؤدي إلى التهابات وتهيج طويل الأمد في المعدة والأمعاء.



ماذا نأكل بدلًا من ذلك؟

نصح الدكتور فاتسيا ببدء اليوم بأطعمة طبيعية وصديقة للأمعاء، مثل:

المكسرات المنقوعة

الشوفان

الموز

التفاح

البيض المسلوق



اختيار الأطعمة المناسبة صباحًا يعزز من صحة جهازك الهضمي ويمنحك طاقة أفضل طوال اليوم.