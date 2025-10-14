تجنّب هذه 3 أطعمة صباحًا.. قد تضر معدتك

وحذر الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، من ثلاثة أطعمة يجب تجنبها عند تناولها على معدة فارغة، لأنها قد تضر الأمعاء:
الحمضيات وماء الليمون: البرتقال وعصير الليمون شديدا الحموضة، ما قد يهيج بطانة المعدة ويؤدي إلى حرقة المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي.
القهوة السوداء: شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إفراز الحمض في المعدة، مما يسبب الانتفاخ والتهيج، ويسبب انخفاضًا في الطاقة.
الأطعمة الحارة: قد تؤدي إلى التهابات وتهيج طويل الأمد في المعدة والأمعاء.
ماذا نأكل بدلًا من ذلك؟
نصح الدكتور فاتسيا ببدء اليوم بأطعمة طبيعية وصديقة للأمعاء، مثل:
المكسرات المنقوعة
الشوفان
الموز
التفاح
البيض المسلوق
اختيار الأطعمة المناسبة صباحًا يعزز من صحة جهازك الهضمي ويمنحك طاقة أفضل طوال اليوم.
