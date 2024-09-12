تحذير.. الصداع المزمن قد يبدأ من الرقبة

الوكيل الإخباري- هل تعاني من صداع مزمن ولا تعرف سببه؟ ربما يكون ألم الرقبة هو الجاني، إذ كشفت الأبحاث عن علاقة وثيقة بين الأخيرة والصداع النصفي والتوتري.

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تشير الدراسات الحديثة إلى أن ألم الرقبة قد يكون له تأثير كبير على الصداع، حيث تقدم دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Journal of Headache and Pain" دليلاً موضوعياً على تورط العضلات.



استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للتحقيق في تأثير العضلات والأنسجة المحيطة بها على الصداع التوتري والصداع النصفي بين 50 شخصًا.



وكشفت الصور عن تغييرات دقيقة في عضلة trapezius، التي تمتد من منتصف الظهر إلى الرقبة والكتفين، قد تكون ناتجة عن التهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات.