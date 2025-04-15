دهون الطعام تهاجم دماغك... 6 آثار لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري- حذّر تقرير نشره موقع Healthline من الآثار السلبية للأطعمة الدهنية على صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية، مشيرًا إلى أن العادات الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على التركيز، الذاكرة، والقدرة على التعلم.



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أبرز الأضرار التي تسببها الأطعمة الغنية بالدهون على الدماغ:

التهاب في الحُصين

الأطعمة الدهنية تحفّز استجابة التهابية في منطقة الحُصين المسؤولة عن التعلم والذاكرة، مما يضعف الأداء الذهني.

مقاومة الأنسولين

تؤدي الدهون الزائدة إلى جعل الدماغ أقل استجابة للأنسولين، ما يؤثر على قدرته في دعم التعلم وتنظيم الطاقة.

الإجهاد التأكسدي

الإفراط في تناول الدهون يسبب إجهادًا تأكسديًا يضر بالخلايا العصبية ويضعف الوظائف المعرفية.

ضعف الذاكرة وزيادة خطر الزهايمر

خاصة الدهون المتحولة الصناعية، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر نتيجة تأثيرها السلبي على خلايا الدماغ.

السكري من النوع الثاني وتأثيره على الدماغ

تناول الدهون بشكل مفرط يرفع من خطر الإصابة بالسكري، والذي بدوره يضر بالدماغ ويُسرّع التدهور المعرفي.

تغيرات في الأوعية الدموية الدماغية

الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون قد تسبب خللًا في بطانة الأوعية الدموية بالدماغ، مما يؤدي إلى الصداع، التوهان، وفقدان الذاكرة.

التوصية:

ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن وتجنب الإفراط في الدهون، خاصة الصناعية منها، مع التركيز على الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، لضمان صحة الدماغ وتحسين الأداء الذهني، خصوصًا مع التقدم في العمر.