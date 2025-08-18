أطعمة تحسّن مقاومة الأنسولين وتقلّل خطر السكري

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع نمط الحياة الخامل والوجبات غير الصحية، تزداد حالات مقاومة الأنسولين، وهي حالة يفشل فيها الجسم في استخدام الأنسولين بفعالية، مما يرفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.



لكن وفقًا لخبيرة التغذية شارمين ها دومينغيز، يمكن لنظام غذائي متوازن أن يحسّن من استجابة الجسم للأنسولين، خاصة عند تضمين الأطعمة التالية:



الفاصوليا السوداء: غنية بالألياف التي تدعم صحة الأمعاء.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب، تحوي مضادات أكسدة تعزز الاستجابة للأنسولين.

الكينوا: حبة كاملة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، بديل مثالي للكربوهيدرات المكررة.

الخوخ: فاكهة منخفضة السكر وغنية بالألياف وفيتامين C.

دمج هذه الأطعمة مع نشاط بدني منتظم يساهم في الوقاية من السكري وتحسين الصحة العامة.