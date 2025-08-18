أطعمة تحسّن مقاومة الأنسولين وتقلّل خطر السكري

لكن وفقًا لخبيرة التغذية شارمين ها دومينغيز، يمكن لنظام غذائي متوازن أن يحسّن من استجابة الجسم للأنسولين، خاصة عند تضمين الأطعمة التالية:
الفاصوليا السوداء: غنية بالألياف التي تدعم صحة الأمعاء.
الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب، تحوي مضادات أكسدة تعزز الاستجابة للأنسولين.
الكينوا: حبة كاملة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، بديل مثالي للكربوهيدرات المكررة.
الخوخ: فاكهة منخفضة السكر وغنية بالألياف وفيتامين C.
دمج هذه الأطعمة مع نشاط بدني منتظم يساهم في الوقاية من السكري وتحسين الصحة العامة.
