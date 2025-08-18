موسكو: نأمل في أن يسهم لقاء ترامب وزيلينسكي في مواصلة مسيرة سلام طويل الأمد

وقال بوليانسكي: "يأمل الجميع في أن يسير هذا اللقاء على نفس نهج اللقاء مع روسيا، الذي، كما أقر الرئيس ترامب نفسه، فتح آفاقًا لسلام طويل الأمد. ونحن نرحب ترحيبًا حارًا بهذا السيناريو".
كما أعرب عن أمله في أن "القيادة الأوكرانية، وبدلًا من التفكير في إنقاذ نفسها، عليها التفكير في شعبها الذي لا يرغب في القتال والمستعد لسلام عادل ودائم".
وأضاف بوليانسكي أن هذا هو بالضبط نوع السلام الذي "تسعى روسيا إلى تحقيقه في أوكرانيا منذ سنوات طويلة".
ويلتقي الرئيس دونالد ترامب برأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وحلفائه من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الأمريكي أن إنهاء النزاع حول أوكرانيا يتطلب عقد لقاء ثلاثي يضم زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
برسالة من زوجته .. زيلينسكي "كسر الجليد" مع ترامب
-
زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا
-
إيطاليا: استبعاد إسرائيل من معرض ليفانتي
-
الرئيس الروسي يطلع نظيره البرازيلي على نتائج قمته مع ترامب في ألاسكا
-
إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس
-
إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين
-
بقرار من كلية الفنون .. "الموديل العاري" يثير الجدل في سوريا
-
إيران: سنستأنف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية