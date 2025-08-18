الإثنين 2025-08-18 10:35 م
 

موسكو: نأمل في أن يسهم لقاء ترامب وزيلينسكي في مواصلة مسيرة سلام طويل الأمد

الإثنين، 18-08-2025 09:54 م
الوكيل الإخباري-   قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا تأمل في أن تسهم المحادثات بين الرئيس الأمريكي وفلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبا في مواصلة تحقيق سلام طويل الأمد.اضافة اعلان


وقال بوليانسكي: "يأمل الجميع في أن يسير هذا اللقاء على نفس نهج اللقاء مع روسيا، الذي، كما أقر الرئيس ترامب نفسه، فتح آفاقًا لسلام طويل الأمد. ونحن نرحب ترحيبًا حارًا بهذا السيناريو".

كما أعرب عن أمله في أن "القيادة الأوكرانية، وبدلًا من التفكير في إنقاذ نفسها، عليها التفكير في شعبها الذي لا يرغب في القتال والمستعد لسلام عادل ودائم".

وأضاف بوليانسكي أن هذا هو بالضبط نوع السلام الذي "تسعى روسيا إلى تحقيقه في أوكرانيا منذ سنوات طويلة".

ويلتقي الرئيس دونالد ترامب برأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وحلفائه من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إنهاء النزاع حول أوكرانيا يتطلب عقد لقاء ثلاثي يضم زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

