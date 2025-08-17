الأحد 2025-08-17 04:43 م
 

5 علامات في اليدين قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة

الأحد، 17-08-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   أوضح الدكتور دونالد غرانت، الطبيب العام، أن مراقبة التغيرات في اليدين تساعد في اكتشاف مشاكل صحية مهمة تتعلق بأعضاء حيوية مثل القلب والكبد والرئة.

1. تغييرات في الأظافر
ثقوب أو حفر صغيرة: قد تدل على الصدفية، وفي الحالات الشديدة تؤدي إلى تفتت الأظافر.
اصفرار الأظافر: قد يشير إلى التهابات فطرية أو أمراض الرئة.
2. تغييرات في الجلد
احمرار وحرقة في راحة اليدين (الحمامى الراحي): قد يكون مرتبطاً بالحمل أو أمراض خطيرة مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو أمراض الكبد.
بقع جافة: قد تشير إلى نقص فيتامينات مثل الكالسيوم أو فيتامين د، أو إلى الإكزيما أو الحساسية.
3. تصلب المفاصل
يمكن أن يكون علامة على التهاب المفاصل، مثل الفصال العظمي، الذي يسبب ألمًا وتيبسًا في مفاصل اليد، خصوصًا قاعدة الإبهام.
4. برودة اليدين
قد تدل على ضعف الدورة الدموية، فقر الدم، السكري، أو جلطات الدم، ويجب استشارة الطبيب إذا استمر الشعور بالبرودة.
5. اتساع وتضخم الأصابع
علامة شائعة للتليف الرئوي، وقد تكون مرتبطة أيضًا بأمراض مثل فقر الدم المنجلي، السل، أو العدوى البكتيرية.

خلاصة:
مراقبة يدك بانتظام والتعرف على هذه العلامات قد تساعد في الكشف المبكر عن مشاكل صحية خطيرة والحصول على العلاج المناسب بسرعة.

 

