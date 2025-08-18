بعد ضغط الامتحانات.. 7 عادات بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على استعادة النشاط

الوكيل الإخباري- بعد شهور من الضغط النفسي المرتبط بامتحانات الثانوية العامة وظهور النتائج والتقديم للجامعات، يحتاج الطلاب إلى فترة من التعافي واستعادة التوازن النفسي والجسدي. موقع The Teen Magazine قدّم مجموعة من العادات اليومية البسيطة التي تساعد على ذلك:

1. استبدال الهاتف بالقراءة ليلاً

الابتعاد عن الشاشات قبل النوم وقراءة كتاب لمدة 20 دقيقة يعزز الاسترخاء ويحسّن جودة النوم.

2. ممارسة الرياضة الخفيفة

الرياضة لا تعني بالضرورة تمارين مرهقة؛ المشي على جهاز، أو تمارين بسيطة بالمنزل، تكفي لتنشيط الجسم بعد فترات الجلوس الطويلة.

3. المشي أثناء التحدث

إذا شعرت بالكسل تجاه الرياضة، جرب المشي لعشر دقائق خلال مكالمة هاتفية. هذه الحركة تنشّط الدورة الدموية وتحسن الحالة المزاجية.

4. تناول طعام صحي

التوازن بين الأطعمة المفضلة والمغذية ضروري. أدخل البروتين والخضراوات والفواكه في وجباتك لتحسين المزاج وتعزيز الطاقة.

5. الحفاظ على رطوبة الجسم

ابدأ يومك بكوب ماء، ولا تنسَ الترطيب خلال النهار. الجفاف يؤثر سلبًا على التركيز والطاقة.

6. تنظيم الوقت بواقعية

قسّم يومك بين المهام والراحة، وتجنب وضع خطط يومية مرهقة. الفترات القصيرة مع فواصل منتظمة تعزز الإنتاجية.

7. الحصول على نوم كافٍ

النوم الجيد مفتاح الاستشفاء الذهني والجسدي. احرص على 6–7 ساعات نوم يوميًا كحد أدنى.