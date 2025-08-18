الإثنين 2025-08-18 01:08 م
 

لهذا السبب - البيض مفيد للعينين

الإثنين، 18-08-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-   يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ويُعتقد أنه يقدم فوائد خاصة لصحة العين. ووفقًا لما ذكره موقع Healthline، فإن صفار البيض يحتوي على مجموعة من العناصر المهمة لصحة العين، من بينها: فيتامين A، اللوتين، الزياكسانثين، والزنك.

🔹 فيتامين A يساهم في حماية القرنية (السطح الخارجي للعين).
🔹 اللوتين والزياكسانثين يقللان من خطر الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.
🔹 الزنك يدعم صحة شبكية العين ويحسّن الرؤية الليلية.


كيف يمكن تناول البيض؟
البيض متعدد الاستخدامات ويمكن تناوله مسلوقًا، مضافًا للسلطات أو السندويشات، أو كوجبة خفيفة. وهو منخفض السعرات (78 سعرة حرارية) ويحتوي على نحو 6 غرامات من البروتين في البيضة الواحدة.


تنبيه:
رغم فوائده، يجب على من يعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول تقليل استهلاك صفار البيض، والاعتماد أكثر على بياض البيض.

 

الكونسلتو 

 
 
