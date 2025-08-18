الإثنين 2025-08-18 01:08 م
 

قضم الخد من الداخل.. عادة شائعة قد تتحول لمشكلة صحية

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأشخاص من قضم الخد من الداخل، وهي عادة قد تبدو بسيطة لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية في حال استمرارها.

وبحسب موقع Healthline، تتنوع أنواع قضم الخد إلى:
قضم عرضي دوري: يحدث أحيانًا ولا يثير القلق، لكنه قد يسبب قرحة الفم.
قضم منتظم عرضي: يتكرر بشكل زائد وقد يشير إلى خلل في الفك أو عدم ثبات الأسنان.
قضم أثناء النوم: يحدث بسبب صرير الأسنان ليلًا، ويُعالج غالبًا باستخدام واقي فم.
قضم قهري: سلوك قهري يشبه قضم الأظافر أو نتف الشعر، ويصعب التوقف عنه دون تدخل نفسي.


الأسباب:
التوتر أو القلق.
التحدث أثناء المضغ.
ضروس العقل.
مشاكل في اصطفاف الأسنان.
بعض أنواع الرياضات الجسدية.


المضاعفات:
استمرار هذه العادة قد يؤدي إلى:
تقرحات والتهابات داخل الفم.
ندوب مزعجة أو مؤلمة.
خطر العدوى.
مشكلات نفسية أو عاطفية نتيجة الإحراج أو التوتر.


ينصح الأطباء بمتابعة الحالة عند تكرار القضم، خاصة إذا صاحبته آلام أو تغيرات في أنسجة الفم.

 

الكونسلتو 

 
 
