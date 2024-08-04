 
الأحد 2024-08-04 11:38 ص
 
 

علامات تدل على وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية




 

الأحد، 04-08-2024 10:31 ص

 الوكيل الإخباري - من الضروري عدم تجاهل التغيرات التي قد تطرأ على الجسم، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية.

علامات وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية
أولًا: علامات فرط نشاط الغدة الدرقية
عندما يزداد نشاط الغدة الدرقية، تظهر الأعراض التالية على الإنسان:
- زيادة التعرق.
- رعشة اليدين.
- الأرق.
- الشعور بالحرارة بغض النظر عن حالة الطقس.
- فقدان الوزن.
- زيادة الشهية.
- سرعة ضربات القلب.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الإسهال.
- ضعف العضلات.
- تقصف الشعر.
- اضطراب الدورة الشهرية.
- العصبية.
- الشعور بالتعب.
- تورم الرقبة في بعض الحالات.

 

ثانيًا: علامات خمول الغدة الدرقية
يمكن الاستدلال على قصور نشاط الغدة الدرقية من بعض الأعراض، أبرزها:
- زيادة الوزن.
- الإرهاق.
- الشعور بالبرودة بغض النظر عن حالة الطقس.
- جفاف الجلد.
- تساقط الشعر.
- بطء ضربات القلب.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الإمساك.
- آلام المفاصل.
- آلام العضلات.
- النسيان.
- الاكتئاب.
- خشونة الصوت.
- بطء التئام الجروح.

 

الكونسلتو 

 

gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات خلال الشهر الحالي

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل وزارة التربية والتعليم : نتائج التوجيهي مبشرة ونسبة النجاح الأعلى منذ 10 سنوات

جيش الاحتلال

فلسطين اعلام عبري: 10 آلاف جندي اسرائيلي قتلوا أو جرحوا في غزة

تمساح

منوعات اختفاء رجل بعد هجوم محتمل من تمساح في أستراليا

هشام الجخ

فن ومشاهير الشاعر المصري هشام الجخ يسطر ليلة شعرية في رحاب جرش

غزة

فلسطين 16 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

فايا يونان

فن ومشاهير فايا يونان تسطر ليلة من الإبداع والوطنية في أمسية جرشية

سباق سيارات

منوعات قبل السباق .. انفجار يهزّ حلبة لسباق السيارات في ألمانيا





 


 



الأكثر مشاهدة