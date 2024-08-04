علامات تدل على وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية

الوكيل الإخباري - من الضروري عدم تجاهل التغيرات التي قد تطرأ على الجسم، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية.



علامات وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية

أولًا: علامات فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما يزداد نشاط الغدة الدرقية، تظهر الأعراض التالية على الإنسان:

- زيادة التعرق.

- رعشة اليدين.

- الأرق.

- الشعور بالحرارة بغض النظر عن حالة الطقس.

- فقدان الوزن.

- زيادة الشهية.

- سرعة ضربات القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإسهال.

- ضعف العضلات.

- تقصف الشعر.

- اضطراب الدورة الشهرية.

- العصبية.

- الشعور بالتعب.

- تورم الرقبة في بعض الحالات.

ثانيًا: علامات خمول الغدة الدرقية

يمكن الاستدلال على قصور نشاط الغدة الدرقية من بعض الأعراض، أبرزها:

- زيادة الوزن.

- الإرهاق.

- الشعور بالبرودة بغض النظر عن حالة الطقس.

- جفاف الجلد.

- تساقط الشعر.

- بطء ضربات القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإمساك.

- آلام المفاصل.

- آلام العضلات.

- النسيان.

- الاكتئاب.

- خشونة الصوت.

- بطء التئام الجروح.