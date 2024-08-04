علامات تدل على وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية

علامات وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية
أولًا: علامات فرط نشاط الغدة الدرقية
عندما يزداد نشاط الغدة الدرقية، تظهر الأعراض التالية على الإنسان:
- زيادة التعرق.
- رعشة اليدين.
- الأرق.
- الشعور بالحرارة بغض النظر عن حالة الطقس.
- فقدان الوزن.
- زيادة الشهية.
- سرعة ضربات القلب.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الإسهال.
- ضعف العضلات.
- تقصف الشعر.
- اضطراب الدورة الشهرية.
- العصبية.
- الشعور بالتعب.
- تورم الرقبة في بعض الحالات.
يمكن الاستدلال على قصور نشاط الغدة الدرقية من بعض الأعراض، أبرزها:
- زيادة الوزن.
- الإرهاق.
- الشعور بالبرودة بغض النظر عن حالة الطقس.
- جفاف الجلد.
- تساقط الشعر.
- بطء ضربات القلب.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الإمساك.
- آلام المفاصل.
- آلام العضلات.
- النسيان.
- الاكتئاب.
- خشونة الصوت.
- بطء التئام الجروح.
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