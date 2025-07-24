علامات الصداع أثناء الحمل- هكذا يمكنك التعامل معه

الوكيل الإخباري- يُعد الصداع من الأعراض الشائعة خلال الحمل، خاصة في مراحله المبكرة، وغالبًا ما يكون طبيعياً، لكنه أحيانًا قد يُشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل تسمم الحمل، مما يستدعي الانتباه والمتابعة الطبية.

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أسباب الصداع أثناء الحمل:

تغيرات هرمونية.

قلة النوم أو الإرهاق.

الجفاف.

انخفاض سكر الدم.

التوتر والقلق.

في بعض الحالات، قد يكون عرضًا مبكرًا لتسمم الحمل.



أعراض صداع الحمل:

ألم نابض في جانب واحد من الرأس (يشبه الصداع النصفي).

غثيان أو قيء.

حساسية تجاه الضوء أو الأصوات.



كيفية التعامل مع الصداع خلال الحمل:

الباراسيتامول آمن لتسكين الألم – لكن بعد استشارة الطبيب.

تجنبي أدوية مثل الإيبوبروفين أو الكودايين ما لم يصفها الطبيب.

اشربي كميات كافية من الماء لتفادي الجفاف.

احصلي على قسط كافٍ من النوم والراحة.

مارسي تمارين استرخاء مثل يوغا الحمل لتخفيف التوتر.



ملاحظة: إذا كان الصداع شديدًا أو مصحوبًا بتغيرات في الرؤية أو تورم أو ارتفاع ضغط الدم، يجب مراجعة الطبيب فورًا، فقد تكون هذه علامات مبكرة لتسمم الحمل.