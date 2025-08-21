الخميس 2025-08-21 07:37 م
 

66‎% نسب إشغال الفنادق في العاصمة عمان نهاية الأسبوع‎

الخميس، 21-08-2025 06:35 م

الوكيل الإخباري- تراوحت نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في المملكة نهاية الأسبوع الحالي بين 6-66 بالمئة‎، حيث حققت العاصمة عمان نسبة إشغال تقدر بـ66 بالمئة، والبحر الميت 39 بالمئة، والبترا 6 بالمئة.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن البيانات الحالية تُظهر أن الحركة السياحية في منطقة البحر الميت نشطة مقارنة بالأسابيع الماضية، ويعود ذلك بداية إلى أنه في الوقت الحالي نهاية العطلة الصيفية لطلاب المدارس وأيضاً تحسن الأحوال الجوية، الأمر الذي أسهم في زيادة الإقبال هذا الأسبوع.


وأضاف: "تشير البيانات المتوفرة إلى انخفاض نسبة الإشغال في العاصمة عمّان مقارنة بالأسابيع الماضية عقب انتهاء فترة إقامة الحفلات، وبسبب قرب انتهاء عطلة الصيف، وعودة المغتربين إلى بلادهم"، لافتاً إلى أنه ما زالت مدينة البترا تشهد انخفاضاً ملحوظاً في نسب الإشغال الفندقي خلال هذه الفترة، نتيجة ضعف الحركة السياحية وغياب الزوار الأجانب من الأمريكان والأوروبيين.


وبين هلالات، أن نسب الإشغال في فنادق 5 نجوم، بلغت في العاصمة عمان 74 بالمئة، والبحر الميت 51 بالمئة، في حين بلغت في البترا 12 بالمئة، وبفئة 4 نجوم بلغت في العاصمة عمان 66 بالمئة، والبحر الميت 27 بالمئة، والبترا 4 بالمئة، وبفئة 3 نجوم بلغت في عمان 59 بالمئة، وفي البترا 1 بالمئة.

 
 
