"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحيارى، اليوم الخميس، شركة الكهرباء الوطنية.

وجاءت الزيارة للاطلاع على أهم التطورات والتحديات التي واجهت النظام الكهربائي والإجراءات المتخذة من قبل شركات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 4800 ميجا واط.



والتقت اللجنة خلال الزيارة برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عمر الكردي ومدير عام الشركة، الدكتور سفيان البطاينة، الذي قدم عرضًا تفصيليًا حول قطاع الكهرباء وآلية التشغيل والمراقبة لمكونات النظام الكهربائي، بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي لجميع المستهلكين وعلى مدار الساعة، وفق أعلى المعايير، مع المحافظة على أمان النظام الكهربائي.



وأشار إلى الأدوار التي يقوم بها مركز المراقبة والتحكم من خلال التشغيل الآمن والمستدام والاقتصادي للنظام الكهربائي في جميع أنحاء المملكة.



وأضاف الدكتور البطاينة، أن الشركة تعمل على تطوير وتعزيز البنية التحتية للنظام الكهربائي لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال استراتيجيتها وخططها للأعوام 2024-2026، وفقًا لبرامج ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.



بدورها، ثمنت اللجنة الجهود المتميزة التي بذلتها شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع شركات الكهرباء المختلفة كل في مجال اختصاصها للتعامل مع الأحمال الكهربائية غير المسبوقة خلال الأسبوع الماضي، وضمان استدامة خدمة الكهرباء للمواطنين بفضل خطط الجاهزية والاستجابة العالية للطواقم الفنية وبرامج الترشيد والتوعية ذات العلاقة.



ودعت اللجنة الشركة وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات المعنية الأخرى إلى الاستمرار بتكثيف جهودها بالتوسع في زيادة القدرات التوليدية للطاقة الكهربائية وفقًا لما هو مخطط له.