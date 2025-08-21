وزير الشؤون السياسية: النقابات العمالية ركيزة أساسية في مشروع التحديث

الوكيل الإخباري- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن النقابات العمالية ركيزة أساسية في مشروع التحديث بمساراته الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، وهي حلقة وصل بين تطلعات العاملين ومتطلبات السوق، لتعزيز مناعة وقوة اقتصادنا الوطني ودعم مسيرتنا نحو مستقبل أفضل.

ولفت العودات خلال لقائه اليوم الخميس في مبنى الوزارة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام، أن النقابات العمالية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين أطراف الإنتاج كافة، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ويجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات، هي الضمانة لتحقيق تنمية متوازنة تضمن الأمن الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.



ونوه الوزير بالدور الكبير الذي قامت به النقابات العمالية بالشراكة مع الحكومة خلال جائحة كورونا للتخفيف عن أصحاب العمل وضمان حقوق العمال، التي أسهمت بدورها في تجاوز الأردن للعديد من التحديات والأزمات، ذلك من خلال التواصل والحوار المشترك والتقارب في وجهات النظر بين كافة الأطراف، مؤكداً أنه سوف يتم الاستماع إلى وجهات نظر مؤسسات المجتمع المدني خاصة النقابات العمالية إلى جانب الأحزاب السياسية وأصحاب العمل خلال المرحلة المقبلة حول العديد من القوانين أبرزها قانون الضمان الاجتماعي، وسيتم أخذ ومراجعة الملاحظات والتوصيات كافة التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وأصحاب العمل والمؤسسات.



من جانبه، ثمن الفناطسة الدور الذي تقوم به الحكومة في التواصل المباشر مع المواطنين كافة بالميدان مما انعكس إيجاباً على القطاعات كافة إلى جانب دورها الحثيث في السعي نحو تطوير الخدمات الحكومية وربط الأداء بالكفاءة، مبيناً أهمية العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابات العمالية لتحقيق التنمية المستدامة وتدعيم مصادر الدخل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وربط المناهج التعليمية بسوق العمل والعمل على توفير برامج التدريب والتشغيل.



وأكد أن الاتحاد يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني والجيش العربي ضد الأطماع الإسرائيلية إلى جانب دعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى جانب دعم وتأييد توجه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بإعادة خدمة العلم، باعتبارها واجبا وطنيا لكل أردني، لتعزيز الهوية الوطنية وتكريس مفهوم الامن الوطني في ظل الظروف الراهنة.