من الصوت إلى الجلد.. مخاطر خفية لسماعات الأذن

وأوضحت كابور أن ارتداء السماعات لفترات طويلة يخلق بيئة مغلقة من الحرارة والعرق، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور ما يعرف بـ"حب الشباب الميكانيكي". كما قد تسبب بعض المواد مثل السيليكون أو المعدن تهيجًا جلديًا أو عدوى بكتيرية خفيفة.
أعراض قد تلاحظها:
بثور ونتوءات
احمرار وحكة
التهابات مؤلمة
نصائح للوقاية:
نظف السماعات بانتظام بمناديل كحولية.
تجنب المشاركة مع الآخرين.
امنح بشرتك راحة بخلع السماعات كل ساعة أو ساعتين.
استخدم منظفًا لطيفًا ومرطبًا خفيفًا غير كوميدوغينيك.
في حال ظهور تهيج، يمكن استخدام منتجات مثل البنزويل بيروكسايد أو حمض الأزيليك.
وفي حال استمرار الأعراض أو ظهور ندوب داكنة، يُنصح بمراجعة طبيب جلدية مختص.
-
أخبار متعلقة
-
كوب العصير الصباحي.. فائدة خادعة؟
-
7 أسباب شائعة لانتفاخ البطن وخروج الغازات
-
هل يجب تنظيف أذن الطفل بانتظام؟.. الإجابة قد تُفاجئك
-
اكتشاف علمي جديد يمهّد لعلاج جذري لمرض السكري
-
طريقة غريبة لإنقاص الوزن دون حمية أو رياضة مكثفة
-
خمس دقائق فقط من التمارين اليومية كفيلة بإنعاش قلبك
-
ماذا يعني الاستيقاظ المتكرر في الثالثة فجراً؟
-
"كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف