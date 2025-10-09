الخميس 2025-10-09 01:24 م
 

من الصوت إلى الجلد.. مخاطر خفية لسماعات الأذن

الخميس، 09-10-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   حذرت الدكتورة رينكي كابور، أخصائية الأمراض الجلدية، من أن الاستخدام المطول لسماعات الأذن لا يضر السمع فقط، بل قد يؤثر أيضًا على صحة البشرة، مسببًا بثورًا، تهيجات، والتهابات جلدية.

وأوضحت كابور أن ارتداء السماعات لفترات طويلة يخلق بيئة مغلقة من الحرارة والعرق، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور ما يعرف بـ"حب الشباب الميكانيكي". كما قد تسبب بعض المواد مثل السيليكون أو المعدن تهيجًا جلديًا أو عدوى بكتيرية خفيفة.


أعراض قد تلاحظها:
بثور ونتوءات
احمرار وحكة
التهابات مؤلمة


نصائح للوقاية:
نظف السماعات بانتظام بمناديل كحولية.
تجنب المشاركة مع الآخرين.
امنح بشرتك راحة بخلع السماعات كل ساعة أو ساعتين.
استخدم منظفًا لطيفًا ومرطبًا خفيفًا غير كوميدوغينيك.
في حال ظهور تهيج، يمكن استخدام منتجات مثل البنزويل بيروكسايد أو حمض الأزيليك.


وفي حال استمرار الأعراض أو ظهور ندوب داكنة، يُنصح بمراجعة طبيب جلدية مختص.

 

ارم نيوز 

 
 
