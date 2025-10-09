كوب العصير الصباحي.. فائدة خادعة؟

الوكيل الإخباري- رغم أن عصير الفاكهة يحتوي على فيتامينات مثل C والبوتاسيوم، إلا أن الخبراء يحذرون من تناوله يوميًا بكميات كبيرة، لأنه:

🔹 يفتقد الألياف

🔹 يرفع السكر بسرعة

🔹 يشبه المشروبات الغازية في تأثيره على الجسم



✅ الأفضل: لا تتجاوز 150 مل يوميًا (نصف كوب صغير)



🥤 أفضل العصائر (بكميات معتدلة):

الرمان: مضاد أكسدة قوي

البرتقال: غني بفيتامين C

التوت البري: مفيد للمسالك البولية (غير محلّى)

الأناناس: يحتوي على بروميلين مفيد للهضم



✅ نصائح:

✔ اختر عصائر 100% طبيعية

✔ اشرب العصير مع وجبة، لا وحده

✔ امزجه مع خضار لتقليل السكر

✔ تناول الفاكهة الكاملة أفضل دائمًا