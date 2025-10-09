الخميس 2025-10-09 01:24 م
 

كوب العصير الصباحي.. فائدة خادعة؟

الوكيل الإخباري-   رغم أن عصير الفاكهة يحتوي على فيتامينات مثل C والبوتاسيوم، إلا أن الخبراء يحذرون من تناوله يوميًا بكميات كبيرة، لأنه:

🔹 يفتقد الألياف
🔹 يرفع السكر بسرعة
🔹 يشبه المشروبات الغازية في تأثيره على الجسم


✅ الأفضل: لا تتجاوز 150 مل يوميًا (نصف كوب صغير)

🥤 أفضل العصائر (بكميات معتدلة):
الرمان: مضاد أكسدة قوي
البرتقال: غني بفيتامين C
التوت البري: مفيد للمسالك البولية (غير محلّى)
الأناناس: يحتوي على بروميلين مفيد للهضم

✅ نصائح:
✔ اختر عصائر 100% طبيعية
✔ اشرب العصير مع وجبة، لا وحده
✔ امزجه مع خضار لتقليل السكر
✔ تناول الفاكهة الكاملة أفضل دائمًا

 

