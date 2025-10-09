الخميس 2025-10-09 01:24 م
 

هل يجب تنظيف أذن الطفل بانتظام؟.. الإجابة قد تُفاجئك

للاللا
تعبيرية
 
الخميس، 09-10-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت الطبيبة ديبورا لي من "دكتور فوكس أونلاين فارماسي" من محاولة تنظيف أذن الأطفال من الداخل، مؤكدة أن أذن الطفل تنظف نفسها تلقائيًا ولا تحتاج لتدخل خارجي.

وأوضحت أن شمع الأذن يحمل الأوساخ والبكتيريا إلى الخارج، ويحتوي على مركب طبيعي يسمى Squalene، يعمل كمرطب ويمنع الالتهابات.


نصائح أساسية للعناية بأذن الطفل:
لا تدخل أي جسم في قناة الأذن، حتى أعواد القطن.
اكتفِ بمسح الجزء الخارجي بقطعة قماش مبللة عند الحاجة.
تجنّب استخدام الشموع أو الأدوات لإزالة الشمع.
وحذر قسم سمع الأطفال في "إمبيريال كوليدج" من أن استخدام أدوات لإزالة الشمع قد يسبب أضرارًا دائمة.


متى تزور الطبيب؟
إذا كان الشمع أخضر، أحمر داكن أو أسود.
عند وجود ألم أو ضعف في السمع.


الخلاصة:
"دع أذن الطفل تقوم بعملها الطبيعي دون تدخل غير ضروري" – د. ديبورا لي.

 

