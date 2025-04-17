الخميس 2025-04-17 03:23 م
 

للمقلعين عن التدخين- متى ينتهي ضيق التنفس؟

اااا
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   يواجه بعض الأشخاص ضيقًا في التنفس بعد الإقلاع عن التدخين، وهي شكوى شائعة قد تختلف شدتها من شخص لآخر وفقًا لمدة التدخين، وعدد السجائر اليومية، والحالة العامة للرئتين.

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مراحل تحسّن ضيق التنفس بعد ترك التدخين:
الأيام الأولى:
قد تزداد الأعراض مؤقتًا مثل السعال وضيق التنفس، نتيجة محاولة الجسم طرد السموم المتراكمة.
الأسبوع 1 إلى 3:
تبدأ الرئتان في التعافي، وتتحسن وظائف التنفس تدريجيًا.
من شهر إلى 9 أشهر:
تتحسن الأهداب المسؤولة عن تنظيف الشعب الهوائية، مما يقلل السعال ويخفف ضيق التنفس.
بعد عام وأكثر:
تعود وظائف الرئة لمستويات قريبة من الطبيعية لدى أغلب الأشخاص، خصوصًا إذا لم يكن هناك مرض رئوي مزمن.

 

 نصائح لتسريع التعافي:
ممارسة تمارين التنفس والأنشطة الخفيفة لتعزيز كفاءة الرئتين
شرب الماء بانتظام لطرد السموم
تجنب أماكن التدخين والملوثات
مراجعة الطبيب إذا استمر ضيق التنفس لفترة طويلة أو زاد سوءًا

 

 الكونسلتو 

 
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