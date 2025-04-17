للمقلعين عن التدخين- متى ينتهي ضيق التنفس؟

مراحل تحسّن ضيق التنفس بعد ترك التدخين:
الأيام الأولى:
قد تزداد الأعراض مؤقتًا مثل السعال وضيق التنفس، نتيجة محاولة الجسم طرد السموم المتراكمة.
الأسبوع 1 إلى 3:
تبدأ الرئتان في التعافي، وتتحسن وظائف التنفس تدريجيًا.
من شهر إلى 9 أشهر:
تتحسن الأهداب المسؤولة عن تنظيف الشعب الهوائية، مما يقلل السعال ويخفف ضيق التنفس.
بعد عام وأكثر:
تعود وظائف الرئة لمستويات قريبة من الطبيعية لدى أغلب الأشخاص، خصوصًا إذا لم يكن هناك مرض رئوي مزمن.
ممارسة تمارين التنفس والأنشطة الخفيفة لتعزيز كفاءة الرئتين
شرب الماء بانتظام لطرد السموم
تجنب أماكن التدخين والملوثات
مراجعة الطبيب إذا استمر ضيق التنفس لفترة طويلة أو زاد سوءًا
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