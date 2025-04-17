للمقلعين عن التدخين- متى ينتهي ضيق التنفس؟

الوكيل الإخباري- يواجه بعض الأشخاص ضيقًا في التنفس بعد الإقلاع عن التدخين، وهي شكوى شائعة قد تختلف شدتها من شخص لآخر وفقًا لمدة التدخين، وعدد السجائر اليومية، والحالة العامة للرئتين.

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مراحل تحسّن ضيق التنفس بعد ترك التدخين:

الأيام الأولى:

قد تزداد الأعراض مؤقتًا مثل السعال وضيق التنفس، نتيجة محاولة الجسم طرد السموم المتراكمة.

الأسبوع 1 إلى 3:

تبدأ الرئتان في التعافي، وتتحسن وظائف التنفس تدريجيًا.

من شهر إلى 9 أشهر:

تتحسن الأهداب المسؤولة عن تنظيف الشعب الهوائية، مما يقلل السعال ويخفف ضيق التنفس.

بعد عام وأكثر:

تعود وظائف الرئة لمستويات قريبة من الطبيعية لدى أغلب الأشخاص، خصوصًا إذا لم يكن هناك مرض رئوي مزمن.

نصائح لتسريع التعافي:

ممارسة تمارين التنفس والأنشطة الخفيفة لتعزيز كفاءة الرئتين

شرب الماء بانتظام لطرد السموم

تجنب أماكن التدخين والملوثات

مراجعة الطبيب إذا استمر ضيق التنفس لفترة طويلة أو زاد سوءًا