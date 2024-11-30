لن تتوقعه.. طعام شائع يساهم في خفض الكوليسترول والسكري

الوكيل الإخباري- هناك بعض الأطعمة التي يعشق البعض تناولها خلال فصل الشتاء، ومنها العدس الغني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

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وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، فإن العدس غني بالألياف والبروتينات والمعادن والفيتامينات التي تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار؛ إذ تمنع امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على صحة الشرايين.



وأوضح "القيعي" أن العدس يُساهم في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يعمل على نقل الكوليسترول الزائد من الشرايين إلى الكبد للتخلص منه. كما يدعم صحة القلب ويقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العدس على البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم، مما يقلل الضغط على القلب والشرايين.