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لن تتوقعه.. طعام شائع يساهم في خفض الكوليسترول والسكري

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 30-11-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   هناك بعض الأطعمة التي يعشق البعض تناولها خلال فصل الشتاء، ومنها العدس الغني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

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وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، فإن العدس غني بالألياف والبروتينات والمعادن والفيتامينات التي تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار؛ إذ تمنع امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على صحة الشرايين.


وأوضح "القيعي" أن العدس يُساهم في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يعمل على نقل الكوليسترول الزائد من الشرايين إلى الكبد للتخلص منه. كما يدعم صحة القلب ويقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العدس على البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم، مما يقلل الضغط على القلب والشرايين.


وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الألياف الموجودة في العدس تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم؛ إذ تساعد على إبطاء امتصاص السكر، مما يؤدي إلى استقرار مستويات السكر وتقليل الحاجة إلى الأدوية لدى مرضى السكري. كما أن مؤشره الجلايسيمي منخفض، ما يعني أنه يُسبب ارتفاعًا بطيئًا في مستوى السكر بالدم، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

مصراوي

 
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تعبيرية

طب وصحة لن تتوقعه.. طعام شائع يساهم في خفض الكوليسترول والسكري

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