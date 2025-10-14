ماذا يجب أن تأكل بعد تلقي لقاح الإنفلونزا؟

الوكيل الإخباري- بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، ينشط الجسم استجابة مناعية قد تصاحبها أعراض جانبية مثل التعب أو آلام العضلات. ووفق خبراء التغذية، فإن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الأعراض ودعم الجهاز المناعي.

🔹 ما الذي يُنصح بتناوله؟

بروتينات خفيفة: مثل الدجاج، البقوليات، التوفو – لدعم تكوين الأجسام المضادة.

شوربات مغذية: حساء دجاج أو خضار مع الثوم والبصل والجزر والبروكلي.

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة: مثل التوت، الفطر، الشوفان.

مشروبات دافئة: شاي التوت أو نبق البحر مع عسل المانوكا لتعزيز فيتامين C.



🔹 أطعمة مضادة للالتهاب:

الكركم، السلمون، السردين (أوميغا-3) – لتقليل الالتهاب بشكل طبيعي.



🔹 الترطيب مهم جدًا

الماء، شاي الأعشاب، أو المرق – لترطيب الجسم وتخفيف الأعراض الجانبية.



وأكد الخبراء أن التغذية المتوازنة قبل وبعد اللقاح، مع الترطيب الجيد، تخلق بيئة مثالية لمناعة قوية وتحسّن فاعلية التطعيم.