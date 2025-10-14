ماذا يجب أن تأكل بعد تلقي لقاح الإنفلونزا؟

🔹 ما الذي يُنصح بتناوله؟
بروتينات خفيفة: مثل الدجاج، البقوليات، التوفو – لدعم تكوين الأجسام المضادة.
شوربات مغذية: حساء دجاج أو خضار مع الثوم والبصل والجزر والبروكلي.
أطعمة غنية بمضادات الأكسدة: مثل التوت، الفطر، الشوفان.
مشروبات دافئة: شاي التوت أو نبق البحر مع عسل المانوكا لتعزيز فيتامين C.
🔹 أطعمة مضادة للالتهاب:
الكركم، السلمون، السردين (أوميغا-3) – لتقليل الالتهاب بشكل طبيعي.
🔹 الترطيب مهم جدًا
الماء، شاي الأعشاب، أو المرق – لترطيب الجسم وتخفيف الأعراض الجانبية.
وأكد الخبراء أن التغذية المتوازنة قبل وبعد اللقاح، مع الترطيب الجيد، تخلق بيئة مثالية لمناعة قوية وتحسّن فاعلية التطعيم.
