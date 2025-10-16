الخميس 2025-10-16 03:36 م
 

"أكتوبر الوردي".. 3 خطوات أساسية للتوعية بسرطان الثدي

فلفل
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   شهر أكتوبر هو شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي، حيث يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر الذي يمكن أن ينقذ حياة الكثير من النساء. سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ويصيب تقريبًا واحدة من كل ثماني نساء خلال حياتها، ويظل السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان في العديد من الدول.

هناك عوامل خطر لا يمكن التحكم بها مثل العمر والتاريخ العائلي، وأخرى يمكن تقليلها باتباع نمط حياة صحي مثل ممارسة الرياضة، تناول طعام متوازن، وتجنب التدخين والكحول. لكن يبقى الفحص المنتظم والتوعية هما المفتاحان للوقاية والكشف المبكر.


ثلاث خطوات أساسية للوقاية:
الفحص الذاتي الشهري للثدي لملاحظة أي تغيرات مثل الكتل أو تغيرات الحلمة.
إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموجرام) سنويًا بعد سن الأربعين، أو بشكل أكثر تكرارًا لمن لديهن مخاطر عالية.
دعم التوعية عبر الانضمام إلى جمعيات أو المشاركة بنشر المعلومات والتبرع للمؤسسات المعنية.


في أكتوبر، كوني حريصة على صحتكِ وصحة من حولكِ، فالفحص المبكر والتوعية يمكن أن تنقذا حياة.

 

 

