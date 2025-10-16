أسباب ظهور مسامير القدم وكيفية علاجها بسهولة

لعلاجها، ينصح بتغيير الأحذية لمقاس مناسب واستخدام ضمادات واقية، وارتداء قفازات عند القيام بأنشطة تسبب الاحتكاك. في حالات العدوى، قد يحتاج الأمر لتدخل طبي ومضادات حيوية.
الوقاية تعتمد على تقليل الاحتكاك وارتداء أحذية مريحة.
