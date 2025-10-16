الخميس 2025-10-16 03:36 م
 

أسباب ظهور مسامير القدم وكيفية علاجها بسهولة

الخميس، 16-10-2025

الوكيل الإخباري-   مسامير القدم هي طبقات جلد سميكة تظهر بسبب الضغط أو الاحتكاك، غالبًا من الأحذية الضيقة. تسبب ألمًا وجفافًا وقد تنزف في بعض الأحيان.

لعلاجها، ينصح بتغيير الأحذية لمقاس مناسب واستخدام ضمادات واقية، وارتداء قفازات عند القيام بأنشطة تسبب الاحتكاك. في حالات العدوى، قد يحتاج الأمر لتدخل طبي ومضادات حيوية.


الوقاية تعتمد على تقليل الاحتكاك وارتداء أحذية مريحة.

 

