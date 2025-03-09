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متى تشير المرارة في الفم إلى الإصابة بالجيارديا ؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 09-03-2025 07:10 ص

الوكيل الإخباري-   يمكن أن يشير الشعور بالمرارة في الفم، والانتفاخ، وعدم الراحة، وألم في مناطق مختلفة من البطن، والغثيان، والحرقة، واضطراب البراز إلى الإصابة بداء الجيارديا.

يشير الدكتور ميخائيل ليبيديف، الخبير في مركز بحوث الأوبئة، إلى أن هذا المرض تسببه الجيارديا المعوية (Giardia intestinalis)، وهي طفيليات تتطفل على الأمعاء الدقيقة للإنسان وبعض الحيوانات.

ويقول موضحًا:

"قد يعاني المريض أيضًا من زيادة التعب، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، وشحوب الجلد، والتهيج، واضطرابات النوم. وعند موت الجيارديا، يتم امتصاص منتجات تحللها من الأمعاء، مما يسبب أشكالًا مختلفة من ردود الفعل التحسسية، مثل حكة الجلد، والشرى، والتهاب الجلد التأتبي، وغيرها.

وفي بعض الحالات، يكون داء الجيارديا دون أعراض، خاصة عند البالغين، حيث يتم اكتشافه غالبًا بالصدفة أثناء الفحوصات المخبرية."

الجيارديا هي كائنات أولية وحيدة الخلية تتحرك بنشاط بفضل الأسواط. ويوجد في جزئها الأمامي قرص شفط يمكّنها من الالتصاق بسطح الأمعاء. وهناك نوع واحد فقط من الجيارديا يسبب المرض لدى البشر، وهو الجيارديا المعوية (Giardia intestinalis).

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ووفقًا له، ينتشر داء الجيارديا على نطاق واسع، خاصة في البلدان ذات المناخ الرطب والدافئ، وظروف النظافة السيئة، وانخفاض مستوى الثقافة الصحية، وسوء نوعية مياه الشرب. وغالبًا ما يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وتنتقل العدوى عبر طريق البراز-الفم.

ويشير الخبير إلى أن داء الجيارديا يُعالج باستخدام الأدوية المضادة للطفيليات، لكن لا يمكن تشخيص الحالة ووصف العلاج إلا من قبل الطبيب بعد إجراء الفحوصات المخبرية. وللوقاية من داء الجيارديا، يجب الالتزام بالمعايير الصحية وقواعد النظافة الشخصية.

روسيا اليوم

 
 
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