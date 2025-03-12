مريض حصوات الكلى والصيام: متى يكون الإفطار ضروريا

الوكيل الإخباري- يواجه مرضى حصوات الكلى تحديات كبيرة أثناء صيام رمضان، حيث يؤدي نقص السوائل إلى زيادة خطر تكوّن الحصوات أو تفاقم الأعراض، ما قد يشكل تهديدًا لصحة الكلى. في هذا السياق، يستعرض الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحات المسالك البولية، أبرز النصائح التي تساعد مرضى حصوات الكلى على صيام رمضان بشكل آمن.

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خطورة الصيام على مرضى حصوات الكلى

يؤكد الدكتور السيسي أن الصيام لساعات طويلة يمكن أن يكون ضارًا لمرضى حصوات الكلى، حيث يؤدي نقص السوائل إلى تأثير سلبي على وظائف الكلى، مما قد يتسبب في تعطيلها في بعض الحالات.



فئات ممنوعة من الصيام

ينبغي على المرضى الذين يعانون من حصوات في الحالب أو الكلى الإفطار، لضمان الحصول على الكميات الكافية من السوائل التي تحافظ على وظائف الكلى وتمنع تفاقم المشكلة.



متى يجب على مريض حصوات الكلى الإفطار؟

أوضح السيسي أن استمرار نقص السوائل قد يؤدي إلى زيادة حجم الحصوات، مما يعرض المريض لخطر انسداد الحالب، وبالتالي زيادة احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي في الحالات المتأخرة. لذلك، يجب على المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى أو الحالب أو المثانة أن يتأكدوا من تناول كمية كافية من السوائل على مدار اليوم للحفاظ على صحة الكلى.



هل يمكن لمريض حصوات الكلى الصيام؟

بعض مرضى حصوات الكلى يمكنهم الصيام بشرط أن يتجنبوا بذل مجهود بدني خلال النهار ويحرصوا على تعويض الجسم بالسوائل اللازمة فور الإفطار.



التغذية المناسبة لمرضى حصوات الكلى خلال رمضان

أشار السيسي إلى أنه لا توجد أطعمة أو مشروبات معينة يجب تناولها أو تجنبها، لكن الأهم هو الحفاظ على كمية كافية من السوائل بعد الإفطار لتقليل خطر تكوّن الحصوات والحفاظ على وظائف الكلى.

اتباع هذه النصائح يمكن أن يساعد مرضى حصوات الكلى على الصيام بشكل آمن خلال رمضان، مع تجنب المخاطر الصحية المحتملة.