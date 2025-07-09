الشمس مفيدة.. لكن الإفراط في التعرض لها قد يسبب 6 أضرار خطيرة

الوكيل الإخباري- الشمس ضرورية لتكوين فيتامين "د" وتعزيز المزاج، لكنها قد تصبح مصدرًا لأضرار صحية خطيرة عند التعرض المفرط لأشعتها، خاصة في ساعات الذروة بين 10 صباحًا و4 عصرًا. إليك أبرز المخاطر التي حذر منها الأطباء:

حروق الشمس: احمرار، ألم، تورم، وتقشر الجلد نتيجة التعرّض الطويل دون واقٍ شمسي.

الشيخوخة المبكرة: تسهم الأشعة فوق البنفسجية في ظهور التجاعيد والبقع وفقدان مرونة الجلد.

سرطان الجلد: يزيد التعرّض المزمن للشمس من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من سرطان الجلد، منها الميلانوما.

تصبغات وبقع داكنة: تسبب أشعة الشمس بقعًا جلدية مزعجة، خصوصًا في الوجه واليدين.

أضرار العين: تشمل التهاب القرنية، تلف الشبكية، والعمى المؤقت.

ضعف المناعة: قد يؤدي التعرّض الزائد إلى تقليل كفاءة الجهاز المناعي، خاصة في مقاومة العدوى الجلدية.

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وينصح الخبراء باستخدام واقٍ شمسي مناسب، ارتداء نظارات شمسية وقبعات، وتجنب التعرض المباشر خلال ساعات الذروة، لحماية الصحة العامة على المدى الطويل.