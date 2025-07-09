خبيرة تغذية تحذر.. خطأ شائع عند تناول مكملات أوميغا-3

الوكيل الإخباري- حذّرت خبيرة التغذية الدكتورة فيديريكا أاماتي من الإفراط في الاعتماد على مكملات أوميغا-3، مؤكدة أن فائدتها لا ترقى إلى ما توفره المصادر الطبيعية، وفي مقدمتها الأسماك الدهنية.

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وفي حديثها ضمن بودكاست "Begin Again" مع الإعلامية دافينا ماكول، عبّرت أاماتي، كبيرة خبراء التغذية في مؤسسة Zoe Health، عن قلقها من اتجاه كثيرين إلى تناول حبة مكمل يومية كبديل عن تحسين نمط الحياة، قائلة: "الناس يشعرون بأنهم أدوا ما عليهم، ويواصلون استهلاك الكحول وتجاهل النوم الجيد والنشاط البدني".



واستشهدت أاماتي بنتائج دراسة سريرية موسعة لم تجد تأثيرًا واضحًا لمكملات أوميغا-3 في الوقاية من أمراض القلب أو السرطان، أو في تقليل الوفيات، مشددة: "المكملات لا تؤدي نفس الدور الذي يقوم به تناول السمك".



تجدر الإشارة إلى أن أحماض أوميغا-3 الدهنية تُعد ضرورية لصحة القلب والدماغ، وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول حصتين من السمك أسبوعيًا، إحداهما على الأقل من الأسماك الدهنية مثل السلمون أو السردين.



ولمن لا يستهلكون المأكولات البحرية، تتوفر بدائل نباتية مثل بذور الكتان والشيا والجوز، إلا أن فعالية هذه البدائل قد تختلف من حيث الامتصاص والمحتوى الغذائي.