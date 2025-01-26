نصائح غذائية هامة لمرضى القولون لتحسين الهضم والتخفيف من الأعراض

الوكيل الإخباري- يعد الحفاظ على نظام غذائي مناسب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مشاكل القولون وتحسين صحة الجهاز الهضمي. في هذا السياق، قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، مجموعة من النصائح الغذائية التي تساعد مرضى القولون على تخفيف الأعراض المزعجة وتحقيق هضم أفضل.



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نصائح لتهدئة القولون وتحسين الهضم:

1- فاصل زمني بين الوجبات

يُنصح بترك فاصل زمني لا يقل عن أربع ساعات بين آخر وجبة وتناول الطعام قبل النوم، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل تهيج المعدة.

2- الأطعمة المفيدة للقولون

بعض الأطعمة تعمل كمهدئات للمعدة وتساهم في تحسين صحة القولون، مثل:

- الخيار

- جوز الهند

- زيت الزيتون

- الألبان المتخمرة مثل الزبادي والرايب

3- تجنب بعض الأطعمة المهيجة

يُنصح بتجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من تهيج المعدة والقولون، مثل:

- التبولة (لأنها تحتوي على البصل والليمون)

- الأطعمة المعقدة والغنية بالبروتينات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة، ما قد يزيد من الحموضة.

نظام غذائي وأسلوب حياة صحي لمرضى القولون

أكد الدكتور مجدي نزيه على ضرورة الالتزام بنظام غذائي مناسب وأسلوب حياة صحي لتجنب تفاقم أعراض القولون وتحسين الحالة الصحية بشكل عام.