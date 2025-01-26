نصائح غذائية هامة لمرضى القولون لتحسين الهضم والتخفيف من الأعراض

1- فاصل زمني بين الوجبات
يُنصح بترك فاصل زمني لا يقل عن أربع ساعات بين آخر وجبة وتناول الطعام قبل النوم، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل تهيج المعدة.
بعض الأطعمة تعمل كمهدئات للمعدة وتساهم في تحسين صحة القولون، مثل:
- الخيار
- جوز الهند
- زيت الزيتون
- الألبان المتخمرة مثل الزبادي والرايب
يُنصح بتجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من تهيج المعدة والقولون، مثل:
- التبولة (لأنها تحتوي على البصل والليمون)
- الأطعمة المعقدة والغنية بالبروتينات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة، ما قد يزيد من الحموضة.
أكد الدكتور مجدي نزيه على ضرورة الالتزام بنظام غذائي مناسب وأسلوب حياة صحي لتجنب تفاقم أعراض القولون وتحسين الحالة الصحية بشكل عام.
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