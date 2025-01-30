 
الخميس 2025-01-30 03:45 م
 

هل اكل التمر مفيد للحامل؟

ثي
تعبيرية
الخميس، 30-01-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-  معلومات مفيدة جدًا! من المعروف أن النظام الغذائي المتوازن أثناء الحمل مهم جدًا، والتمر من الخيارات الجيدة التي يمكن أن تقدم العديد من الفوائد الصحية. فعلاً، التمر يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، وكلها ضرورية لدعم صحة الأم والجنين.

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بجانب ذلك، يمكن أن يكون للتمر تأثير إيجابي على عملية الولادة، كما أظهرت الدراسات التي تحدثت عنها. يساعد التمر على تقليل الحاجة إلى تحفيز المخاض باستخدام الأدوية، مما قد يجعل الولادة أكثر سلاسة وأقل تعقيدًا.


إذا كانت المرأة الحامل تفضل تناول التمر كجزء من نظامها الغذائي، فهو يمكن أن يكون بديلاً طبيعيًا وآمنًا للحلويات. لكن كما ذكرت، يظل من الأفضل استشارة الطبيب قبل إدخال أي تغيير في النظام الغذائي أثناء الحمل لضمان أنه الأنسب لحالة الأم والجنين.

 

لبنان 24 

 

 
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