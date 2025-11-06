لماذا تؤلمك ذراعك اليسرى عند تعرضك لنوبة قلبية؟

وأظهرت دراسة في BMC Cardiovascular Disorders أن نحو 41% من مرضى النوبات القلبية أبلغوا عن ألم في الذراع اليسرى و47% في الكتف، نتيجة التداخل العصبي بين القلب والذراع. فالدماغ يخلط بين مصدر الألم بسبب مشاركة الأعصاب في المسارات نفسها، ما يجعل الألم يظهر في الذراع بدلًا من الصدر مباشرة.
يميل الألم للجانب الأيسر بسبب موقع القلب، وقد يشير الانسداد في شرايين مثل الشريان الهابط الأمامي الأيسر إلى ألم شديد في الذراع والكتف والفك. ويصبح الألم أكثر خطورة إذا صاحبته أعراض أخرى مثل ضيق التنفس، التعرق، الدوخة، أو ألم الصدر.
وينصح الأطباء بعدم تجاهل الألم المفاجئ والمستمر في الذراع، وطلب المساعدة الطبية فورًا، إذ أن الفهم المبكر لهذه العلامة يزيد بشكل كبير من فرص النجاة.
