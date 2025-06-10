هل العفن المنزلي سام حقا؟.. خبراء يكشفون تأثيره الحقيقي على الصحة

وأشار الخبراء إلى أن القلق الرئيسي كان يتمحور حول ما يسمى بـ"المايكوتوكسينات"، أو السموم الفطرية، التي تنتجها بعض أنواع العفن. وهذه السموم، ومنها أنواع مثل "الروريدين" و"الساتراوتوكسينات"، يمكن أن تسبب آثارا ضارة إذا تعرض لها الإنسان بتركيزات عالية.
ومع ذلك، فإن الخطر الفعلي منها أقل بكثير مما يعتقد. فهذه السموم لا تنتشر بسهولة في الهواء، كما أن كميتها في المنازل عادة ما تكون ضئيلة جدا وغير كافية للتسبب بأمراض خطيرة.
لكن هذا لا يعني أن العفن المنزلي غير ضار إطلاقا، فهو قد يسبب مشاكل صحية حقيقية للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو، حيث يمكن أن يؤدي استنشاق أبواغ العفن إلى تفاقم أعراضهم.
-
أخبار متعلقة
-
ما الذي يفعله صيام الماء بجسمك في أقل من أسبوع؟
-
ابتكار ثوري لإزالة الجلطات الدموية من الجسم
-
دراسة أمريكية: "سرطان نادر" يتفشى بين الشباب أسرع من سرطان القولون
-
الغفوة القصيرة وسط النهار .. دراسة تحذر من "خطر كبير"
-
اكتشاف آلية التمييز بين الواقع والخيال في الدماغ
-
ساعة نوم إضافية في عطلة نهاية الأسبوع قد تحمي من فقدان السمع
-
أطعمة يظنها الجميع صحية.. لكنها تُخفي سعرات حرارية خطيرة
-
اكتشاف مفتاح للوقاية من الالتهابات القابلة للتحول إلى سرطان