الإثنين 2025-11-10 03:06 م
 

هل يطيل زيت الزيتون عمرك؟

7ع
تعبيرية
 
الإثنين، 10-11-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت دراسة نشرت عام 2020 أن تناول نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14٪ تقريبًا. 

اضافة اعلان


وبمراجعة بيانات أكثر من 90٬000 شخص على مدى 28 عامًا، وُجد أن الذين استهلكوا كميات أكبر من زيت الزيتون انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة نحو 19٪ مقارنة بمن تناولوا كميات أقل. 

 

ويُعزَى ذلك إلى احتواء زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، مضادات أكسدة، وفيتامين هـ، التي تساهم في تقليل الالتهابات والتلف الناتج عن الجذور الحرة. 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القاضي يلتقي السفير الكويتي

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير الكويتي

الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أخبار محلية الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

قب

طب وصحة جدري الماء عند الأطفال.. طرق منزلية لتخفيف الحكة

ففت

طب وصحة ما فوائد "قيلولة الظهر"؟

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي صعود بورصة عمّان إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 17 عاما

7ع

طب وصحة هل يطيل زيت الزيتون عمرك؟

ه

فن ومشاهير "شهادة تاريخية" حول علاقة السندريلا بالعندليب

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي في طوكيو وزير الدفاع الياباني.

أخبار محلية الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري



 
 





الأكثر مشاهدة