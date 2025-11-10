هل يطيل زيت الزيتون عمرك؟

الوكيل الإخباري- أوضحت دراسة نشرت عام 2020 أن تناول نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14٪ تقريبًا.

وبمراجعة بيانات أكثر من 90٬000 شخص على مدى 28 عامًا، وُجد أن الذين استهلكوا كميات أكبر من زيت الزيتون انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة نحو 19٪ مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.

ويُعزَى ذلك إلى احتواء زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، مضادات أكسدة، وفيتامين هـ، التي تساهم في تقليل الالتهابات والتلف الناتج عن الجذور الحرة.