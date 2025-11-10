هل يطيل زيت الزيتون عمرك؟

وبمراجعة بيانات أكثر من 90٬000 شخص على مدى 28 عامًا، وُجد أن الذين استهلكوا كميات أكبر من زيت الزيتون انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة نحو 19٪ مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.
-
أخبار متعلقة
-
جدري الماء عند الأطفال.. طرق منزلية لتخفيف الحكة
-
ما فوائد "قيلولة الظهر"؟
-
خبيرة روسية تحذّر من خطر المنتجات الحيوانية المحتوية على مضادات حيوية
-
ارتباط مقلق بين نقص فيتامين D وارتفاع خطر الاكتئاب
-
اكتشاف المحرك الرئيسي لتطور سرطان الرئة في مراحله المبكرة
-
5 فوائد مذهلة للأسماك تتجاوز أوميغا-3
-
استراتيجيات للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر
-
لماذا يكون الفم كريه الرائحة صباحاً ومتى يكون خطيراً؟