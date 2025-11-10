الإثنين 2025-11-10 03:06 م
 

ما فوائد "قيلولة الظهر"؟

الإثنين، 10-11-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   لم تعد القيلولة مرتبطة بالكسل، بل أصبحت أداة علمية لتعزيز الأداء العقلي والجسدي. تشير الدراسات إلى أن قيلولة قصيرة بعد الغداء تحسن اليقظة، الذاكرة، والمزاج حتى لدى من يحصلون على نوم ليلي كافٍ.

القيلولة بين 10 و30 دقيقة تعزز الذاكرة والمهارات الحركية، بينما القيلولة الطويلة (60-90 دقيقة) تساعد على تنظيم العواطف وتوحيد المعلومات. ينصح بأخذها بعد الغداء في بيئة هادئة ومظلمة، وتجنب القيلولة بعد الساعة 4 مساءً لتفادي اضطراب النوم الليلي.


القيلولة تمنح الدماغ فرصة للتجديد، وتحسن التركيز والطاقة، وتساعد على مواجهة باقي اليوم بفاعلية أكبر.

 

 ارم  نيوز 

 
 
