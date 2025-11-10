ما فوائد "قيلولة الظهر"؟

القيلولة بين 10 و30 دقيقة تعزز الذاكرة والمهارات الحركية، بينما القيلولة الطويلة (60-90 دقيقة) تساعد على تنظيم العواطف وتوحيد المعلومات. ينصح بأخذها بعد الغداء في بيئة هادئة ومظلمة، وتجنب القيلولة بعد الساعة 4 مساءً لتفادي اضطراب النوم الليلي.
القيلولة تمنح الدماغ فرصة للتجديد، وتحسن التركيز والطاقة، وتساعد على مواجهة باقي اليوم بفاعلية أكبر.
