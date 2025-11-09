الأحد 2025-11-09 04:37 م
 

لماذا يكون الفم كريه الرائحة صباحاً ومتى يكون خطيراً؟

الأحد، 09-11-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   يعاني معظم الناس من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ، وهي غالبًا طبيعية بسبب انخفاض تدفق اللعاب أثناء النوم، إذ يفقد الفم حماية طبيعية ضد البكتيريا وحموضة الطعام.

لكن، إذا كانت الرائحة قوية أو مستمرة، فقد تكون علامة على مشاكل صحية كامنة مثل:
أمراض اللثة: البكتيريا التي تنتج غازات الكبريت تسبب رائحة كريهة وقد تشير لمشاكل مبكرة في اللثة.
جفاف الفم: بعض الأدوية تقلل إفراز اللعاب، مما يزيد نمو البكتيريا.
التهابات الجيوب الأنفية أو اللوزتين: المخاط المتراكم يتحول إلى غازات كريهة.
ارتجاع المريء: حمض المعدة قد يصل إلى الفم أثناء النوم.
أمراض جهازية: مثل السكري أو مشاكل الكبد والكلى أحياناً.


طرق الوقاية:
تنظيف الأسنان واللسان بالفرشاة والخيط.
الحفاظ على رطوبة الجسم.
استخدام غسول فم مضاد للميكروبات.
الانتباه لنظامك الغذائي وتجنب الأطعمة الثقيلة قبل النوم.
مراجعة طبيب الأسنان أو الطبيب عند استمرار الرائحة.

 

