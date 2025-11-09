لماذا يكون الفم كريه الرائحة صباحاً ومتى يكون خطيراً؟

لكن، إذا كانت الرائحة قوية أو مستمرة، فقد تكون علامة على مشاكل صحية كامنة مثل:
أمراض اللثة: البكتيريا التي تنتج غازات الكبريت تسبب رائحة كريهة وقد تشير لمشاكل مبكرة في اللثة.
جفاف الفم: بعض الأدوية تقلل إفراز اللعاب، مما يزيد نمو البكتيريا.
التهابات الجيوب الأنفية أو اللوزتين: المخاط المتراكم يتحول إلى غازات كريهة.
ارتجاع المريء: حمض المعدة قد يصل إلى الفم أثناء النوم.
أمراض جهازية: مثل السكري أو مشاكل الكبد والكلى أحياناً.
طرق الوقاية:
تنظيف الأسنان واللسان بالفرشاة والخيط.
الحفاظ على رطوبة الجسم.
استخدام غسول فم مضاد للميكروبات.
الانتباه لنظامك الغذائي وتجنب الأطعمة الثقيلة قبل النوم.
مراجعة طبيب الأسنان أو الطبيب عند استمرار الرائحة.
