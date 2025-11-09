الأحد 2025-11-09 04:36 م
 

استراتيجيات للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر

الأحد، 09-11-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   كشف خبراء صحة عن استراتيجيات فعالة للتحكم في الرغبة في الحلويات دون الامتناع التام، مؤكّدين أن الاعتدال هو المفتاح للاستمتاع بها دون الشعور بالذنب.

1. استقرار مستوى السكر في الدم
تناول وجبات متوازنة تحتوي على كربوهيدرات معقدة وبروتينات ودهون صحية.
الالتزام بمواعيد منتظمة للوجبات لتجنب تقلبات السكر.
اختيار أطعمة منخفضة المؤشر السكري مثل الحبوب الكاملة والخضروات.


2. بدائل صحية للحلويات
الفواكه مثل التوت والتفاح لتوفير سكريات طبيعية مع الألياف.
الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% كاكاو على الأقل.
محليات طبيعية كالستيفيا أو العسل الخام باعتدال.


3. التحكم بالمحفزات العاطفية
تناول الطعام بوعي والانتباه للشعور بالجوع الفعلي.
إدارة التوتر عبر اليوغا، التأمل، وتمارين التنفس.
النشاط البدني المنتظم يقلل من التوتر ويخفض الرغبة في السكريات.


4. ممارسة الاعتدال
تناول الحلويات أحيانًا لتجنب شعور الحرمان.
التحكم في الكمية، واختيار حصص صغيرة.
الاستمتاع بالمذاق والشعور بالرضا أثناء الأكل.


باتباع هذه النصائح، يمكنك التمتع بالحلويات بشكل صحي ودعم مستوى السكر في الدم والصحة النفسية على المدى الطويل.

 

