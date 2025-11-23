وداعًا لرائحة القدمين الكريهة: نصائح سهلة وفعّالة

الوكيل الإخباري- رائحة القدمين الكريهة قد تكون مزعجة ومحرجة، لكنها غالبًا قابلة للتخلص منها باتباع بعض العادات البسيطة في النظافة واختيار الحذاء والجوارب، بالإضافة إلى طرق منزلية فعّالة للعناية بالقدمين.

إذا كنت تعاني من رائحة القدمين الكريهة، يمكنك اتباع هذه النصائح البسيطة للتخلص منها:

اختر حذاءً مناسبًا يسمح للقدمين بالتنفس، ولا تلبس نفس الحذاء يوميًا حتى يجف من العرق.

ارتدِ الجوارب دائمًا لتقليل الرطوبة ومنع نمو البكتيريا، خصوصًا مع الأحذية الرياضية المكشوفة الكاحل.

نظف قدميك وجففهما جيدًا بعد الاستحمام، خاصة بين الأصابع لتجنب تراكم الرطوبة.

تخلص من الجلد الميت أسبوعيًا باستخدام مبرد القدمين للحد من نمو البكتيريا والحفاظ على صحة القدمين.

نقع القدمين عند الحاجة بمحلول خل التفاح لمدة 10–15 دقيقة أسبوعيًا، لقتل البكتيريا وإزالة الرائحة الكريهة.



باتباع هذه الحيل بانتظام، يمكنك تقليل الرائحة والحفاظ على صحة قدميك.