وداعًا لرائحة القدمين الكريهة: نصائح سهلة وفعّالة

اختر حذاءً مناسبًا يسمح للقدمين بالتنفس، ولا تلبس نفس الحذاء يوميًا حتى يجف من العرق.
ارتدِ الجوارب دائمًا لتقليل الرطوبة ومنع نمو البكتيريا، خصوصًا مع الأحذية الرياضية المكشوفة الكاحل.
نظف قدميك وجففهما جيدًا بعد الاستحمام، خاصة بين الأصابع لتجنب تراكم الرطوبة.
تخلص من الجلد الميت أسبوعيًا باستخدام مبرد القدمين للحد من نمو البكتيريا والحفاظ على صحة القدمين.
نقع القدمين عند الحاجة بمحلول خل التفاح لمدة 10–15 دقيقة أسبوعيًا، لقتل البكتيريا وإزالة الرائحة الكريهة.
باتباع هذه الحيل بانتظام، يمكنك تقليل الرائحة والحفاظ على صحة قدميك.
